AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD Başkanı Biden'ın açıklaması tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksundur" - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD Başkanı Biden'ın açıklaması tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksundur"

24.04.2022 16:18
AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD Başkanı Biden'ın açıklaması tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksundur"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamanın tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun olduğunu belirterek, "Açıklamada hiçbir iyi niyet söz konusu değildir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamanın tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun olduğunu belirterek, "Açıklamada hiçbir iyi niyet söz konusu değildir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin, "Osmanlı makamları 24 Nisan 1915'te İstanbul'daki Ermeni aydınları ve cemaat liderlerini tutukladı. Böylece 20'inci yüzyılın en büyük toplu kıyımlarından biri olan Ermeni soykırımı başladı" sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Çelik açıklamasında, "ABD Başkanı Biden'ın açıklaması tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksundur. Soykırım iftirasını sektör haline getiren lobileri memnun etmeyi amaçlayan açıklamasının hiçbir temeli olmadığını ifade ediyoruz. Türkiye adil bir yaklaşımın inşasından yanadır. Cumhurbaşkanımız, 1915 olaylarının dar siyasi yaklaşımlara malzeme yapılmadan bilimsel olarak araştırılması için gereken yaklaşımı sergilemiştir" dedi.

"Başkan Biden'ın açıklaması Ermenistan'la yürümekte olan normalleşme sürecini sabote eder niteliktedir"

Biden'ın açıklamasının Ermeni lobisinin tezlerini esas aldığını belirten Çelik, "Açıklamada hiçbir iyi niyet söz konusu değildir. Üstelik Başkan Biden'ın açıklaması Ermenistan'la yürümekte olan normalleşme sürecini sabote eder niteliktedir. Dar ve ufuksuz siyasi yaklaşımlar sadece husumet lobisine hizmet eder. Barışa, diyaloğa ve tarihin doğru anlaşılmasına hizmet etmez" dedi.

Çelik, tezine güvenenlerin tüm arşivlerin tarihçilere açıldığı bir çalışmaya destek vermesi gerektiğini kaydederek, "Tezine güvenmeyenler ise siyasi lobileri tatmin etmeye çalışır. Cumhurbaşkanımızın mesajları tezine güvenen bir yaklaşımın ürünüdür" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'ABD Başkanı Biden'ın açıklaması tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksundur' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD Başkanı Biden'ın açıklaması tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksundur" - Son Dakika
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