AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye sert tepki - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye sert tepki

06.07.2025 12:28
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,"Bütün siyasi varlığımızla Cumhurbaşkanımıza dönük hadsiz bir dil kullananların karşısında duracağımızdan ve bunlara hadlerini hatırlatacağımızdan kimse kuşku duymasın.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,"Bütün siyasi varlığımızla Cumhurbaşkanımıza dönük hadsiz bir dil kullananların karşısında duracağımızdan ve bunlara hadlerini hatırlatacağımızdan kimse kuşku duymasın. CHP yöneticileri illa bu çirkin ifadeleri kullanmak istiyorlarsa, "CHP'lilerin CHP'leri ihbar etmesiyle" açığa çıkan bu kirli düzeneğe dönük kullansınlar." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri dolayısıyla CHP'li yöneticilere sert tepki gösterdi.

Çelik," Bazı CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ve ahlak yoksunu ifadeleri en güçlü şekilde kınıyoruz ve sahiplerine iade ediyoruz. Bütün siyasi varlığımızla Cumhurbaşkanımıza dönük hadsiz bir dil kullananların karşısında duracağımızdan ve bunlara hadlerini hatırlatacağımızdan kimse kuşku duymasın "dedi.

"Siyaset hayatımızı saldırganlığa boğmaya çalışanlara müsaade etmeyiz "diyen Çelik, "Bunlar en net ve tavizsiz siyasi mücadelemizi karşılarında bulurlar. Bu CHP yöneticileri kullandıkları çirkin ifadelerle sadece kendi kendilerine sıfat üretiyorlar. CHP yöneticileri illa bu çirkin ifadeleri kullanmak istiyorlarsa, "CHP'lilerin CHP'leri ihbar etmesiyle" açığa çıkan bu kirli düzeneğe dönük kullansınlar." açıklamasını yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye sert tepki - Son Dakika

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