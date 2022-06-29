AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cüneyt Arkın paylaşımı - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cüneyt Arkın paylaşımı

29.06.2022 00:57
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cüneyt Arkın paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden ünlü oyuncu Cüneyt Arkın'la ilgili paylaşımda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden ünlü oyuncu Cüneyt Arkın'la ilgili paylaşımda bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cüneyt Arkın'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Allah rahmet eylesin. Cüneyt Arkın sinemamızın büyük bir ismi olduğu kadar, hepimizin çocukluk ve gençliğinin doğrudan ve iyiden yana olma, kötülere ve yanlışlara karşı çıkma sembolüydü. Kendisiyle yaptığımız sohbette sinemamız için gösterdiği hassasiyete tanık oldum. Daha da önemlisi millet olarak taşıdığımız değerlerin yaşatılması ve gelecek nesiller konusundaki hassasiyeti çok büyüktü" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cüneyt Arkın paylaşımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cüneyt Arkın paylaşımı - Son Dakika
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