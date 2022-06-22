AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması

22.06.2022 12:00
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili vatandaşların sadece resmi açıklamaları takip etmesi, yalan haber ve provokasyon amaçlı açıklamaların dikkate alınmaması gerektiğini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili vatandaşların sadece resmi açıklamaları takip etmesi, yalan haber ve provokasyon amaçlı açıklamaların dikkate alınmaması gerektiğini ifade etti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmaris'e "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Devletin tüm varlığıyla vatandaşların yanında olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Yangına dakikalar içinde müdahale edilmeye başlandı. Vatandaşlarımızın sadece resmi açıklamaları takip etmesi önemlidir. Yalan haber yayan ve provokasyon amaçlı açıklamaların hiçbir şekilde dikkate alınmaması gerekir. Yangına karadan ve havadan tüm imkanlarla müdahale eden ekiplerimizin fedakarca çalışmalarına teşekkür ediyoruz. Tecrübeli ekiplerimizin insanüstü gayretle çalışmaları her türlü takdiri hak etmektedir."

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Kaynak: AA

Ömer Çelik, AK Parti, Marmaris, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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