AK Parti Sözcüsü Çelik\'ten Suriye açıklaması: Yapılacak ilk çağrı...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bugün Kürtlerden yana olanların, yapacağı ilk çağrı; PKK ve SDG'nin silah bırakması, terörsüz bölge sürecine ulaşılması gerektiğidir" açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin başlıklara değinen Çelik, Suriye'de yaşananlara ilişkin de konuştu.

"KOBANİ'YE GİDEN YARDIMA TÜRKİYE KAPIYI AÇTI"

Çelik açıklamasında "Kobani meselesinde Obama, Cumhurbaşkanımızı aramıştı 'Kobani düştü düşüyor' diye. Kobani'ye giden yardıma Türkiye kapıyı açtı. Türkiye'nin anti-Kürt bir politika, yani Kürt karşıtı bir politika sürdürdüğünü söylemek baştan aşağı bir yalandır" ifadelerini kullandı.

"YAPILACAK İLK ÇAĞRI..."

Çelik ayrıca "Bugün Kürtlerden yana olanların, Suriye'deki, Irak'taki Kürt kardeşlerimizden yana olanların yapacağı ilk çağrı; PKK ve SDG'nin silah bırakması, terörsüz bölge sürecine ulaşılması gerektiğidir" diye konuştu.