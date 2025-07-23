AK Parti Sözcüsü Çelik'ten taziye mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Eskişehir'deki orman yangınında şehit olan işçiler için taziye mesajı yayımladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir'de 'Yeşil Vatan'ımızı korumak için yangınlarla mücadele ederken şehit olan orman işçilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun" dedi. - ANKARA