AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, " Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin oy birliğiyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarması, insanlık adına verilmiş bir karardır" dedi.
AK Parti'li Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin oy birliğiyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarması, insanlık adına verilmiş bir karardır. Bu 2 isim soykırımcılıktan eninde sonunda hesap verecektir. Bu kararı antisemitik olarak tanımlamak, soykırımı örtbas etme çabasıdır. Bu karar insanlık değerlerini koruma kararıdır" dedi.
Son Dakika › Politika › AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu Kararına Destek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?