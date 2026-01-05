Yunan siyasetçinin skandal Erdoğan provokasyonuna AK Parti'den yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Yunan siyasetçinin skandal Erdoğan provokasyonuna AK Parti'den yanıt

Yunan siyasetçinin skandal Erdoğan provokasyonuna AK Parti\'den yanıt
05.01.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunan siyasetçi Faílos Kránidiotis, sosyal medya hesabı üzerinden yapay zeka ile yaptırdığı fotoğraf ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Skandal fotoğrafa Türkiye'den tepki yağarken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanına yönelik tehditlerin Türkiye Cumhuriyeti ve milletin tamamını hedef aldığını belirtti. Çelik, bu tehditlere karşı milletin her kesiminden gelen tepkinin birliği ve dirliği gösterdiğini ifade etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile eşi Cilia Flores ile beraber kaçırıldı ve ABD'de gözaltına alındı. Tüm dünyanın takip ettiği olay sonrası Yunanistan, alçak bir provokasyona imza attı.

Yunanistan'da tanınan siyasetçi ve hukukçu Faílos Kránidiotis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapay zeka ile yapılmış bir fotoğrafını sosyal medya platformu X'te paylaşarak Türkiye'yi ve Erdoğan'ı hedef aldı.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehditler karşısında toplumun her kesiminin ortak tepkisinin kıymetli olduğunu söyledi. Çelik, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehditlere gösterilen ortak tepkinin değerli olduğunu söyledi.

Çelik, "Zaman zaman 'Türkiye düşmanı' bazı kişi ve odakların sayın Cumhurbaşkanımıza dönük sözde tehditleri oluyor. Bunlar esasen yok hükmündedir." dedi.

"TÜM DÜNYAYA BİRLİĞİMİZİ GÖSTERDİ"

Tehdit ve hedef göstermeler karşısında toplumun her kesiminden ortak bir tepki yükseldiğini belirten Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizin başıdır. Karanlık yabancı odaklar tarafından Cumhurbaşkanımıza dönük tehditler ve hedef göstermeler, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve tüm milletimizin hedef alınması anlamına gelir. Karanlık odakların sözde tehditlerine karşı milletimizin her kesiminden vatandaşımızın milli tepkisi, tüm dünyaya birliğimizi ve dirliğimizi göstermektedir." ifadelerini kullandı.

"MESAJLARI TEK TEK OKUDUK"

Siyasi çizgi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen veya kendini muhalif olarak tanımlayan birçok vatandaşın cumhurbaşkanına dönük tehdit karşısında birlik duygusuyla hareket ettiğini ve mesajları tek tek okuduklarını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Tüm bu mesajlar ülkemizde farklı görüşlerimiz olsa da 'bir' olduğumuzu ve 'birliğimizin' ebedi olduğunu bir kere daha gösterdi. Bu milli haslet ve hassasiyetlerle hepimiz gurur duymalıyız. Tüm vatandaşlarımıza şükranlamızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Milletimiz ve devletimiz varolsun, birliğimiz ve kardeşliğimiz ebedi olsun."

Yunan siyasetçinin skandal provokasyonuna AK Parti'den yanıt
Kaynak: DHA

Türkiye Cumhuriyeti, Ömer Çelik, Politika, AK Parti, Türkiye, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Yunan siyasetçinin skandal Erdoğan provokasyonuna AK Parti'den yanıt - Son Dakika

Önce baba, sonra oğlu 22 günde aynı acı kaderi paylaştılar Önce baba, sonra oğlu! 22 günde aynı acı kaderi paylaştılar
Gazeteci Cüneyt Özdemir’in annesi Çorum’da toprağa verildi Gazeteci Cüneyt Özdemir'in annesi Çorum'da toprağa verildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan ABD’nin Venezuela’ya müdahalesine karşı net mesaj Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine karşı net mesaj
Berlin’de elektrik kesintisi nedeniyle eğitime ara verildi Berlin'de elektrik kesintisi nedeniyle eğitime ara verildi
Netanyahu’yu mest eden kare Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor Netanyahu'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor
8 eksik Trabzonspor’un Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı 8 eksik! Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı

12:59
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım
12:41
Maduro ve eşi yatağından nasıl alındı Dünyanın konuştuğu operasyon yapay zeka ile canlandırıldı
Maduro ve eşi yatağından nasıl alındı? Dünyanın konuştuğu operasyon yapay zeka ile canlandırıldı
12:17
ABD basını yazdı: Maduro’nun yerini alacak isim haftalar önce belirlendi
ABD basını yazdı: Maduro'nun yerini alacak isim haftalar önce belirlendi
12:09
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal’ın ölüm nedeni
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni
11:29
Öğretmen,vaiz, doktor, polis Kim ne kadar alacak İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
Öğretmen,vaiz, doktor, polis! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
10:22
Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Doğukan Güngör ve fenomen Burak Altındağ gözaltına alındı
Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Doğukan Güngör ve fenomen Burak Altındağ gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 13:05:51. #7.11#
SON DAKİKA: Yunan siyasetçinin skandal Erdoğan provokasyonuna AK Parti'den yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.