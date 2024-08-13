AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yeniden Refah Partisi'ne Yanıt - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yeniden Refah Partisi'ne Yanıt

AK Parti Sözcüsü Çelik\'ten Yeniden Refah Partisi\'ne Yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 'siyasi şantaj' iddialarına yanıt verdi. Çelik, CHP'ye seçim kazandırmayı siyasi amaç haline getirenlerin belediye başkanları üzerinde vesayet kurma çabası olduğunu belirtti.

13.08.2024 21:29
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 'siyasi şantaj' iddialarına ilişkin, "CHP'ye seçim kazandırmayı siyasi amaç haline getirenlerin bugünkü açıklaması, hür iradesiyle hareket eden belediye başkanları üzerinde köhne bir vesayet kurma çabasıdır" dedi.

Sözcü Çelik, Fatih Erbakan'ın bugün yaptığı açıklamaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Çelik, "Yeniden Refah Partisi hür iradeleriyle AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetine katılma iradesini gösteren Belediye Başkanlarını töhmet altına bırakmaya çalışmaktadır. Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde birçok yerde müstakil bir siyaset izlememiş, AK Parti'ye kaybettirip CHP'ye kazandırmak amacıyla hareket etmiştir. Sadece bu amaçla, geçmişte AK Parti'de siyaset yapmış isimlere teklif götürme yoluna gitmesi siyasi ilkeler açısından yüzleşmeleri gereken bir durumdur. Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir. CHP'ye seçim kazandırmayı siyasi amaç haline getirenlerin bugünkü açıklaması, hür iradesiyle hareket eden belediye başkanları üzerinde köhne bir vesayet kurma çabasıdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye ve dünya siyasetine damga vurmuş eser siyasetinin adresi olan AK Parti'nin kapısı, bu millete ilkeler temelinde hizmet etmek isteyen tüm belediye başkanlarına açıktır" dedi.

Kaynak: DHA

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