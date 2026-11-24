AK Parti Sözcüsü Çelik, Yeni Parti toplantısında Cumhurbaşkanına yönelik sözleri kınadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti'nin grup toplantısında Cumhurbaşkanına yönelik kullanılan ifadeleri 'son derece çirkin' diye nitelendirdi. Çelik, bu ifadeleri en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Yeni Parti grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeler son derece çirkindir. En güçlü şekilde kınıyoruz."
Kaynak: İHA
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