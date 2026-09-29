AK Parti Sözcüsü Çelik, yetkiyi kötüye kullananların hesabının sorulacağını söyledi

AK Parti Sözcüsü Çelik, yetkiyi kötüye kullananların hesabının sorulacağını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı ve partisinin ilkesinin baştan beri net olduğunu belirterek yetkisini kötüye kullanan, hukuku çiğneyen ve milletin hakkına girenlerin hesabının sorulacağını söyledi. Çelik, makamı ne olursa olsun bu kişilerin hesap vereceğini ifade etti.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Partimizin ilkesi baştan beri nettir: kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse; makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur."
Kaynak: İHA
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