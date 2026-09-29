AK Parti Sözcüsü Çelik, yetkiyi kötüye kullananların hesabının sorulacağını söyledi

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Partimizin ilkesi baştan beri nettir: kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse; makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur."