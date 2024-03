AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP\'de Genel Başkan Sayısı Sürekli Artıyor

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'de kaç genel başkan var belli değil. CHP'deki genel başkan sayısı sürekli artıyor. CHP de DEM Parti gibi 'eş başkanlık' modeline geçti." dedi.

Çelik, Cumhur İttifakı Kozan Belediye Başkan adayı Mustafa Atlı'nın Karacaoğlan Mahallesi Goncagül Caddesi'ndeki seçim ofisinin açılışına katıldı.

Programda konuşan Çelik, Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda "şehirlerin yüzyılı" anlamına geldiğini söyledi.

Cumhur İttifakı olarak çalışmaya ve eser siyaseti üretmeye hazır olduklarını dile getiren Çelik, "Cumhur İttifakı'nın gizli ajandası, gündemi yok. Cumhur İttifakı'nda masanın altında, üstünde, arkasında başkası yok. Cumhur İttifakı burada." diye konuştu.

Çelik, genel seçimde Türkiye'yi yönetmeye talip olan muhalefetin birbirine düştüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Bu 'altılı, yedili masa' 18-19'a bölündü. Şimdi birbirlerine en ağır lafları, düşmanın düşmana söyleyemeyeceği lafları söylüyorlar. Bunlar 14 ve 28 Mayıs sürecine giderken teröristlere değil Cumhurbaşkanı'mıza ve Cumhur İttifakı'na laf söylüyorlardı. Şimdi ise birbirlerine düştüler. Niye birbirlerine düştüler? Çünkü mesele memleket, Adana, İstanbul, Kozan meselesi değil. Bunlar için mesele, koltuk meselesidir. Şimdi bu paylaşım olmayınca bunlar birbirlerine en ağır lafları söylüyorlar. Cumhur İttifakı birlik, beraberlik içinde yoluna devam ediyor."

"Birtakım gizli pazarlıklara başladıklarını gördük"

Programın ardından Çelik, Cumhur İttifakı İmamoğlu Belediye Başkan adayı Mehmet Aydın Kangur'un Hürriyet Mahallesi'ndeki seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

Çelik, vatandaşlara hitap ettiği konuşmasında, şehirlere eserlerle "damga vurmaya" hazırlandıklarını anlattı.

Muhalefete eleştiri getiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Karşımızdakilerin yine seçim yaklaşınca birtakım gizli pazarlıklara başladıklarını gördük. 'Şehir ittifakı' falan diyerek yine birtakım gizli pazarlıklara başladılar. Geçen seçimler bittikten sonra arkasında ne tür gizli, kirli pazarlıklar çıktığını hep beraber görmüştük. Bu seçimde de birtakım pazarlıklara başladılar. Her birinden bir ses çıkıyor. CHP'de kaç genel başkan var belli değil. CHP'deki genel başkan sayısı sürekli artıyor. CHP de DEM Parti gibi 'eş başkanlık' modeline geçti. Aynı şekilde her birinden her konuda başka bir ses çıkıyor. Kendi içinde paramparça olmuş olanlar, düne kadar altılı, yedili masada 'Biriz beraberiz' derken bugün en ağır lafları İYİ Parti CHP'ye, CHP de İYİ Parti'ye söylüyor. Bunların kendi aralarında bir tutarlılığı yok. Bunların kendi aralarındaki işbirliğinin bir siyasi vizyona dayanmadığını gördük. O zaman koltuk paylaşımı için yan yana geliyorlardı şimdi de güya koltuk kavgası için karşı karşıya geliyorlar. Yarın bir gün başka bir denklem ortaya çıkarsa yine koltuk için yan yana geleceklerinden hiçbir kuşkunuz olmasın."

Çelik, Cumhur İttifakı'nın ise ilkeler ittifakı olduğunu vurgulayarak, "Cumhur İttifakı, 'Önce memleket, bayrak, devlet, vatan' diyenlerin ittifakıdır. Bu bilinç, coşku ve kararlılıkla geleceğe yürüyoruz. 31 Mart seçimleri her açıdan çok önemli. Hem dünyaya vereceğimiz mesaj hem Cumhur İttifakı'nın karşısındaki 'gizli pazarlıklar çetesi'ne karşı zafer hem de Adana'mızın, İmamoğlu ilçemizin geleceği açısından son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde düzenlenen açık hava toplantısına da katılan Çelik, vatandaşlarla bir araya geldi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vatandaşların üzerindeki yasakları kaldıran büyük devrimlere liderlik ettiğine dikkati çekerek, "Türkiye'de herkes birinci sınıf vatandaştır. Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si, Sünni'siyle hepimiz kardeşiz. Mensubiyetlerimiz, adlarımız farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir." diye konuştu.