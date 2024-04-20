AK Parti Sözcüsü: İsrail Dışişleri Bakanının açıklaması katliamları örtbas etme çabasıdır - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü: İsrail Dışişleri Bakanının açıklaması katliamları örtbas etme çabasıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamasının, İsrail hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey olmadığını belirtti. Çocuk katillerinin ateşkes ve barış girişimlerine düşmanlık ettiğini ifade eden Çelik, insanlık önünde mahkum olduklarını ve bir gün hukuk önünde hesap vereceklerini vurguladı.

20.04.2024 21:09
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir. Çocuk katilleri her türlü ateşkes ve barış girişimine düşmanlık ediyor. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımızın ateşkes ve barış için liderlik ettiği siyasetin bu katliam şebekeleri tarafından hedef alındığını biliyoruz. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar insanlık önünde mahkum oldular ve hukuk önünde hesabını bir gün hesap verecekler" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü: İsrail Dışişleri Bakanının açıklaması katliamları örtbas etme çabasıdır - Son Dakika

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