AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir. Çocuk katilleri her türlü ateşkes ve barış girişimine düşmanlık ediyor. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımızın ateşkes ve barış için liderlik ettiği siyasetin bu katliam şebekeleri tarafından hedef alındığını biliyoruz. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar insanlık önünde mahkum oldular ve hukuk önünde hesabını bir gün hesap verecekler" dedi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › AK Parti Sözcüsü: İsrail Dışişleri Bakanının açıklaması katliamları örtbas etme çabasıdır - Son Dakika
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen gösteride, İsrail'e silah sevkiyatı protesto edildi. Yaklaşık 2 bin kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Filistin'e dayanışmayı göstermek amacıyla Federal Meclis'e kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Gösteri sırasında bazı göstericiler kimlik tespiti için geçici olarak gözaltına alındı ve kışkırtıcı sloganlar atıldığı iddia edildi. Göstericiler, İsrail'in var olma hakkını sorgulayan sloganlar atarken, döviz ve pankartlarla da İsrail'e silah desteğine son verilmesi çağrısında bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı" hakkında; "Bugün burada önemli bir çalışmayı gerçekleştirdik. 2028'in çalışmasına başladığımızı herkese duyurduk. Biz artık 31 Mart gecesinin zaferini değil 2028'e giden yolda seçim takviminin başlangıcını sunduk" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin tepkisini dile getirdi. Keçeli, İsrail yetkililerinin 35 bine yakın Filistinliyi katlettiğini belirterek, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'deki katliamın sona ermesi ve Filistin devletinin kurulması olduğunu vurguladı.
Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu, (BİRLEŞİK KAMU-İŞ) kuruluşunun 16. yıldönümünü düzenlediği programla kutladı. Programda konuşan BİRLEŞİK KAMU-İŞ Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ, 'Bundan 16 yıl önce dikilen fidan bugün koca bir çınar oldu. Emek mücadelesinin temiz yüzü olmakla kalamadı, toplumsal muhalefetin de önemli bir unsuru haline geldi' dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Tugay, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Ayrıca, İsmet İnönü'nün kabri de ziyaret edildi. Başkan Tugay ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce de Anıtkabir'i ziyaret etmişti.
CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ve beraberindeki belediye başkanları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Heyet, Ankara'da düzenlenen 'Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldıktan sonra akşam yemeğinde Özel ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Solmaz, görüşmelerde Özel'i Çorum'a davet etti.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybeden Adnan Keklik'in ailesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından ziyaret edildi. Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da taziye dileklerini ilettiğini belirtti.
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