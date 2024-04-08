AK Parti Sözcüsü: Cumhurbaşkanımız Filistin davasının en güçlü savunucusudur - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Sözcüsü: Cumhurbaşkanımız Filistin davasının en güçlü savunucusudur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin davasına olan desteğini vurgulayarak, Filistinlilere yönelik saldırılara karşı çıktığını belirtti. Çelik, Cumhurbaşkanının Filistin konusundaki tutumunun mesnetsiz saldırılara maruz kaldığını ifade etti.

08.04.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız yüce milletimizin ve küresel vicdanın sesi olarak Filistin davasının ve Gazzeli mazlumların en güçlü savunucusu ve destekçisidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Filistin ve Kudüs meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin ve Kudüs meselesindeki net duruşu, işgal altındaki topraklarda bulunan Filistinlilere ilişkin hassasiyeti tartışma götürmez bir gerçek olduğunu kaydetti. Çelik, Cumhurbaşkanı 7 Ekim'den bugüne Gazze'ye yönelik İsrail saldırganlığının durdurulmasına yönelik yürüttüğü diplomasi ve her alandaki üstün gayreti tüm dünyanın malumu olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı toprakları ve hakları için direnen Filistinlilere terörist diyenlere karşı çıkarak, bu tutumunu en üst seviyede dünya liderlerinin gözü önünde kayda geçirmiş yegane lider olduğunu ifade eden Çelik, Cumhurbaşkanımız bu yaklaşımı ve fiili desteği nedeniyle Filistin halkı ve Filistinli liderler tarafından her vesile ile takdir görmüştür. Cumhurbaşkanımız Filistin konusundaki bu temel yaklaşımından dolayı, katliam şebekesinin ve Netanyahu hükümetinin önde gelen isimleri tarafından hedef alınmaktadır. Siyasi hayatı boyunca uğradığı tüm saldırılara rağmen Cumhurbaşkanımız, Filistin davasını siyasi hayatının temel çizgilerinden biri olarak savunmaktan bir an bile vazgeçmemiştir. Cumhurbaşkanımız siyasi yasaklı olduğu zor zamanlarda bile ABD'de kendisine Hamas hakkında sorulan bir soruya aynı bugünkü gibi cevap vermiştir. Filistin davasını milli siyasetimizin temel unsurlarından biri olarak değerlendiren Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin saldırılar mesnetsiz, haksız, izansız ve hukuksuzdur. Cumhurbaşkanımız yüce milletimizin ve küresel vicdanın sesi olarak Filistin davasının ve Gazzeli mazlumların en güçlü savunucusu ve destekçisidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ömer Çelik, AK Parti, Filistin, Kudüs, Gazze, Dış Politika, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü: Cumhurbaşkanımız Filistin davasının en güçlü savunucusudur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 31 Mart sonrası ilk kayyum CHP’nin kazandığı ilçeyi vali yardımcısı yönetecek 31 Mart sonrası ilk kayyum! CHP'nin kazandığı ilçeyi vali yardımcısı yönetecek
14:05 Televizyona yansımayan o an Takım arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu’nun sözünü yerde bıraktı Televizyona yansımayan o an! Takım arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu'nun sözünü yerde bıraktı
12:44 2 yıl sonra itiraf geldi Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın’la aşk yaşıyor 2 yıl sonra itiraf geldi! Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşıyor
11:21 Meral Akşener bırakıyor İYİ Parti’de genel başkanlık koltuğuna talip 4 isim var Meral Akşener bırakıyor! İYİ Parti'de genel başkanlık koltuğuna talip 4 isim var
12:43 Kişisel eşyalarını toplatan Akşener, makam odasını boşalttırdı Kişisel eşyalarını toplatan Akşener, makam odasını boşalttırdı
12:38 İETT otobüsü duraktaki diğer otobüslere çarptı İETT otobüsü duraktaki diğer otobüslere çarptı
12:05 Ece Seçkin’den “Külotla sahneye çıkmasınlar“ diyen İzzet Yıldızhan’ın tekne videosuna tepki Ece Seçkin'den "Külotla sahneye çıkmasınlar" diyen İzzet Yıldızhan'ın tekne videosuna tepki
10:41 CHP lideri Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili ezber bozan sözler CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ezber bozan sözler
10:12 Gani Rüzgar Şavata, Ahmet Kaya’nın saldırıya uğradığı geceyi anlattı Serdar Ortaç’a yüklendi Gani Rüzgar Şavata, Ahmet Kaya'nın saldırıya uğradığı geceyi anlattı! Serdar Ortaç'a yüklendi
10:00 Meral Akşener: Kurultayda genel başkanlık için aday olmayacağım Meral Akşener: Kurultayda genel başkanlık için aday olmayacağım
09:25 Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan’da ateşle oynadın seni kurtardık Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan'da ateşle oynadın seni kurtardık
09:10 Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler İşte Fenerbahçe’nin alması muhtemel cezalar Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler! İşte Fenerbahçe'nin alması muhtemel cezalar
08:22 Türkiye’nin sağlık turizmini kıskanan İngilizler, Türk doktorun muayene görüntülerinden medet umuyor Türkiye'nin sağlık turizmini kıskanan İngilizler, Türk doktorun muayene görüntülerinden medet umuyor
08:16 İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj gönderdi İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 15:02:06. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü: Cumhurbaşkanımız Filistin davasının en güçlü savunucusudur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement