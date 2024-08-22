AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hamile kadına yönelik şiddeti lanetledi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hamile kadına yönelik şiddeti lanetledi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darbedilen hamile kadına yönelik şiddeti lanetledi. Çelik, kadına şiddetin suç olduğunu ve insanlık dışı olduğunu belirtti. Ayrıca, toplum olarak kadına şiddete karşı mücadele etmemiz gerektiğini vurguladı.

22.08.2024 00:16
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darbedilen hamile kadına yönelik şiddeti lanetledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darbedilen hamile bir anneye yönelik şiddeti lanetliyoruz. Kadına yönelik şiddet, yasal olarak suçtur, ahlaki olarak da insanlık dışıdır. Bu şiddeti engelleme imkanı varken seyredenlerin durumu da vahimdir. Kadına şiddet insanlık dışıdır ve tüm insanlık için tehdittir. Kadına şiddete karşı toplum olarak çok boyutlu bir mücadele vermeliyiz. Bu noktada kültürel ve ahlaki hassasiyetlerimizi daha da güçlü ifade etmeli ve kadına şiddeti gündelik yaşamın her alanında mahkum etmeliyiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hamile kadına yönelik şiddeti lanetledi - Son Dakika

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