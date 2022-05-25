AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki

25.05.2022 12:47
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza dönük söylenen o çirkin sözler, söyleyenlerin alnına iftira olarak yapışmıştır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza dönük söylenen o çirkin sözler, söyleyenlerin alnına iftira olarak yapışmıştır. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımızın ülkeden kaçacağını söylemesi karanlık odakların propagandasının tercümesinden başka bir şey değildir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün bir siyasi parti genel başkanının kendisini ve partisini karanlık çevrelerin propaganda aygıtı haline getirmesine şahit olduk. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımızın ülkeden kaçacağını söylemesi karanlık odakların propagandasının tercümesinden başka bir şey değildir! Cumhurbaşkanımız defalarca her türlü bilinen ve bilinmeyen suikast girişimine karşı durdu. Türkiye'ye hizmeti bir kader gibi yaşadığını defalarca gösterdi. Cumhurbaşkanımıza dönük söylenen o çirkin sözler, söyleyenlerin alnına iftira olarak yapışmıştır. Etrafımızda olup bitene bakın. Türkiye'nin bu gelişmeler karşısındaki duruşuna bakın. Cumhurbaşkanımıza 'kaçacak' denmesinin kimlerin kara propaganda aygıtında üretildiği net görülür. Kimlerin buna alet olduğu ise açıktır. Herkes biliyor ki, Cumhurbaşkanımız milletine ve Türkiye'ye aşkla bağlıdır. Bunu sorgulamaya kalkanlar, sadece kendilerinin Türkiye'ye bağlılıklarını sorgulamış olurlar. Milletimiz Türkiye'nin devlet başkanına dönük bu iftira kampanyasının Türkiye'ye zarar vermek amacı taşıdığının farkındadır. Karanlık odakların yıllardır yürüttüğü bu faaliyetler hep hezimete uğramıştır. Onların siyasi aletleri de milletimizden gereken cevabı alacaktır" dedi.

(Hülya Keklik - İHA)

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki

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Kaynak: İHA

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