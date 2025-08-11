AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazetecilere Yönelik Saldırısını Kınadı - Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazetecilere Yönelik Saldırısını Kınadı

11.08.2025 14:29
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'de gazetecilerin bulunduğu çadırı hedef alarak 5 gazetecinin hayatını kaybetmesine ilişkin başsağlığı diledi ve saldırıyı kınadı. Çelik, saldırının alçakça olduğunu belirterek, soykırım şebekesinin katillerinin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in gazetecilerin bulunduğu çadırı hedef alması sonucu hayatını kaybeden 5 gazeteciye Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.

AK Parti'li Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanlığın sesi olmak için Gazze'de görev yapan gazetecilerin bulunduğu çadırı İsrail doğrudan hedef aldı. Bu alçak saldırı sonucu 5 gazeteci hayatını kaybetti. Görevi başında insanlığın sesini duyurmak için şehit düşen gazetecilere Allah'tan rahmet diliyoruz. Soykırım şebekesinin katilleri hukuk önünde mutlaka hesap verecek" dedi.

Kaynak: DHA

