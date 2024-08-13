AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrailli Aşırılık Yanlılarını Lanetledi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrailli Aşırılık Yanlılarını Lanetledi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonunu lanetledi ve Netanyahu yönetimini tehdit olarak nitelendirdi.

13.08.2024 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırımcı Netanyahu kabinesinin bakanlarının da içerisinde yer aldığı İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonunu lanetliyoruz" dedi.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Soykırımcı Netanyahu kabinesinin bakanlarının da içerisinde yer aldığı İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonunu lanetliyoruz. Netanyahu yönetimi, bu provokasyon ile İslam dünyasını, tüm dinleri ve insanlığın ortak mirasını hedef aldığını göstermiştir. Netanyahu yönetimi, bölge ve dünya barışı için bir tehdit olmanın yanı sıra insanlık için de tehdittir. Uluslararası toplum, bu insanlık dışı ve insanlık düşmanı yaklaşıma karşı net bir duruş sergilemelidir. İnsanlık ve barış düşmanı soykırımcı Netanyahu şebekesinin üyeleri hak ettikleri gibi yargılanacaklardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ömer Çelik, AK Parti, AK Parti, İsrail, İsrail, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrailli Aşırılık Yanlılarını Lanetledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:51 Trump’ın Virginia’daki seçim ofisine hırsız girdi Trump'ın Virginia'daki seçim ofisine hırsız girdi
18:57 ABD’li emekli albay McGregor: Türkiye’ye saldırmaları için PKKYPG’yi hazırlıyoruz ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
18:33 Davutoğlu’ndan “AK Parti“ iddialarına yanıt var: İstersek bir hamlede değiştirebiliriz Davutoğlu'ndan "AK Parti" iddialarına yanıt var: İstersek bir hamlede değiştirebiliriz
16:25 Çatıya kova kova toprak taşıdılar ama nafile Boya yaparken feci şekilde can verdi Çatıya kova kova toprak taşıdılar ama nafile! Boya yaparken feci şekilde can verdi
10:11 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
10:04 İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge
10:00 Selin Ciğerci’nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor Selin Ciğerci'nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor
09:54 MİT’ten uluslararası casusluk operasyonu Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı MİT'ten uluslararası casusluk operasyonu! Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı
09:37 Akşener, Kılıçdaroğlu’nun “İhanet“ sözünü yargıya taşıyor Akşener, Kılıçdaroğlu'nun "İhanet" sözünü yargıya taşıyor
09:20 Suriyeli Olimpiyat sporcusu, Almanya’ya iltica etti Suriyeli Olimpiyat sporcusu, Almanya'ya iltica etti
09:09 Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
08:49 Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 20:36:53. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrailli Aşırılık Yanlılarını Lanetledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement