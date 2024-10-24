AK Parti Tavşanlı'da Güç Birliği Toplantısı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Tavşanlı'da Güç Birliği Toplantısı

AK Parti Tavşanlı\'da Güç Birliği Toplantısı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde AK Parti Tavşanlı İlçe Teşkilatı, il ve ilçe delegeleriyle bir araya geldiği akşam yemeğinde güç birliği ve dayanışma mesajları verdi.

24.10.2024 11:43  Güncelleme: 11:44
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde AK Parti Tavşanlı İlçe Teşkilatı, il ve ilçe delegeleriyle bir araya geldiği akşam yemeğinde güç birliği ve dayanışma mesajları verdi.

Tavşanlı'daki bir düğün salonunda gerçekleşen etkinlikte, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya Milletvekilleri Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı, İlçe Başkanı Himmet Özer, Kadın Kolları başkanı Müjgan Alp ve geçmiş dönem belediye başkanları bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu bu buluşmada, AK Parti'nin gelecekteki planları ve birlik beraberlik vurgusu ön plana çıktı.

Buluşmada ilk sözü alan AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, delegelere hitaben yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin AK Parti'nin en önemli gücü olduğunu vurguladı. İlk günkü heyecanla halkın yanında olunması gerektiğini belirten Önsay, esnaf ziyaretlerinin önemine değinerek, "Gezilmedik yer, çalınmadık kapı bırakmamalıyız" dedi. Ayrıca beyaz sandık uygulamasına dikkat çekerek, vatandaşların istek ve taleplerinin bu sandıklara atılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırılacağını ifade etti.

Kütahya Milletvekili Mehmet Demir ise yaptığı konuşmada, Kütahya için bugüne kadar yapılan projelere ve AK Parti döneminde gerçekleştirilen hizmetlere değindi. Demir, AK Parti belediyelerinin önceki dönemlerde başlattığı birçok projeyi tamamladıklarını ve yeni projeler için hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Tavşanlı'nın gelişimine yönelik atılan adımların hız kesmeden devam edeceğini ifade eden Demir, delegelere bu süreçte destek olmaları çağrısında bulundu.

Toplantının sonunda söz alan AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Himmet Özer, etkinliğe katılan tüm delegelere teşekkür etti. Özer, yaklaşan olağan genel kurula dikkat çekerek, delegeleri cumartesi günü yapılacak toplantıya davet etti. Özer'in çağrısı, katılımcılardan yoğun ilgi gördü ve delegeler toplantının önemini vurgulayan alkışlarla Özer'in konuşmasını destekledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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