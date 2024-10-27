Tavşanlı\'da AK Parti Kongresi Gerçekleşti

Politika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde AK Parti Tavşanlı 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Tavşanlı Belediye Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen Kongreye tek aday olarak giren Himmet Özer, yeniden AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanlığına seçildi.

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya Milletvekilleri Mehmet Demir, İsmail Çağlar Bayırcı ve Adil Biçer'in yanı sıra geçmiş dönem belediye başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda parti üyesi katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. İlçe Başkanı Himmet Özer, açılış konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verirken, geçtiğimiz günlerde Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) terör saldırısını kınadı ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi. Kütahya milletvekilleri ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da konuşmalarında aynı temayı işledi.

Kongrede daha sonra İlçe başkanlığı yönetimi ibra edildi ve Himmet Özer'e destek mesajları verildi.

Kongre sonunda, Himmet Özer AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'a Tavşanlı leblebisi ikram etti. Program, hatıra fotoğrafları çekimi ile sona erdi. - KÜTAHYA