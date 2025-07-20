AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı Ağrı\'da Gerçekleştirildi

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Teşkilat Akademisi Eğitim Programı", Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Konferans Salonu'nda teşkilat mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Program kapsamında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Selman Oğuzhan Eser, Şair-Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç, gazeteci Türker Akıncı ve iletişim uzmanı Can Çağatay Yetik teşkilat üyelerine çeşitli başlıklarda eğitimler verdi.

Katılımcılara, AK Parti teşkilatlarının bilgi, vizyon ve donanımını güçlendirmeyi amaçlayan eğitim programında, "AK Parti ile Demokrasi Yolculuğu", "Savunma Sanayi", "Teknoloji, Ulaştırma", "Teşkilatın El Kitabı", "Reformcu AK Belediyecilik", "Dünyanın Yeni Yıldızı Türkiye", "Eğitim-Sağlık-Sosyal Politikalar", "AK Değerler", "Siyasal İletişim ve Yeni Medya" ile "Etkili İletişim ve Motivasyon" başlıklarında sunumlar yapıldı.

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, AK Parti'nin sadece seçim dönemlerinde değil, yılın her anında sahada ve halkla iç içe olduğunu vurguladı. Yıldız, "AK Parti sadece seçim zamanı sahada olan bir parti değildir. Biz sürekli kendini yenileyen, gelişime ve eğitime önem veren büyük bir hareketiz. Bu eğitim programı, teşkilatlarımızın donanımını artırmak ve davamıza daha güçlü katkılar sunmak adına çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Eğitimlerin ardından AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, katkılarından dolayı eğitmenlere teşekkür ederek hediye takdim etti. Teşkilat mensupları da programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'nın Ağrı'daki etabının ardından, katılımcıların siyasi, sosyal ve iletişim becerilerini güçlendirmeye yönelik faaliyetlerin farklı illerde de devam edeceği belirtildi. - AĞRI