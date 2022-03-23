AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı Bilecik'te yoğun katılım ile gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı Bilecik'te yoğun katılım ile gerçekleştirildi

23.03.2022 11:05
AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı Bilecik'te yoğun katılım ile gerçekleştirildi

AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Bilecik'te 'Bu Hikayenin Kahramanı Sensin' sloganıyla düzenlenen Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Bilecik'te 'Bu Hikayenin Kahramanı Sensin' sloganıyla düzenlenen Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen programa AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Karadayı, İl Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit ve mahalle, belde başkanları ve yönetim üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Başkanı Serkan Yıldırım, "AK Parti'nin neferleri olarak, her zaman eğitime inanan, kendini geliştiren ve kendine güvenen bireyler olmanın yanı sıra aynı zamanda teşkilat bilincini, birlik ve beraberliği pekiştirerek diri tutacak gelişmelere açık olduk. İşte bu teşkilat akademimiz de bizleri bir ve diri tutarak içimizdeki güçlü dinamikleri harekete geçirecektir" ifadelerine yer verdi.

Program ardından 2023 seçimlerinde AK Parti teşkilatının daha bilinçli ve daha eğitimli şekilde çalışmasını sağlamak ve teşkilat mensuplarının daha donanımlı siyaset yapmaları amacıyla bu programı düzenlediklerini söyleyen AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Karadayı, "Bizlere düşen omuzlarımızdaki yükün ağırlığının bilinciyle davamıza dört elle sarılmaktır" dedi.

Programa, Siyasetçi Mustafa Ataş, Müzisyen Aykut Kuşkaya, Gazeteci Yazar Zafer Şahin, Yazar Hakan Turgut'un verdiği konferansın ardından sona erdi. - BİLECİK

AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı Bilecik'te yoğun katılım ile gerçekleştirildi
AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı Bilecik'te yoğun katılım ile gerçekleştirildi
AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı Bilecik'te yoğun katılım ile gerçekleştirildi
AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı Bilecik'te yoğun katılım ile gerçekleştirildi

YORUMLAR
500
Bilecik'in ev sahipliğini yaptığı Okul Sporları Genç B Basketbol Müsabakaları tamamlandı Bilecik'in ev sahipliğini yaptığı Okul Sporları Genç B Basketbol Müsabakaları tamamlandı Birlik ve beraberlik mesajı verdiler Birlik ve beraberlik mesajı verdiler

Araştırma Geliştirme, AK Parti, gençlik, Bilecik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı Bilecik'te yoğun katılım ile gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
11:03 İsmail Kartal, performansıyla Domenec Torrent'i solladı!
11:01 Esnafın yeni korkulu rüyası! Bu sahte dolarları makine bile tespit edemiyor
10:58 Gram altının fiyatı haftanın ortasında 914 lira seviyesinden işlem görüyor
10:55 Yargıtay, Alaattin Çakıcı'ya verilen 17 yıl hapis cezasının bozulmasını istedi!
10:44 Yeni dizi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu! Somer, Türkan'ı boşanmaya ikna edebildi mi?
10:41 Masumlar Apartmanı'nda dün neler oldu? Safiye, doktoru evine davet ediyor
10:40 Sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey dün akşam yayınlandı! İşte yeni bölümde yaşananlar..
10:35 Destan 16. bölümüyle dün akşam yayınlandı! Akkız, Manço'nun evlilik teklifini kabul etti mi?
10:30 Baba dizisi dün akşam ekranlara geldi! Emin, hastalığıyla sınanıyor!
10:28 Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'la yollar ayrılıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 11:11:29. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı Bilecik'te yoğun katılım ile gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement