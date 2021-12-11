AK Parti Teşkilat Akademisi programı Bilecik'te başladı - Son Dakika

AK Parti Bilecik İl Başkanlığınca düzenlenen 'Teşkilat Akademisi' programı, milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat mensuplarının katılımıyla başladı. İki gün sürecek programın açılışını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın anlatımını pür dikkat dinlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in öncülüğünde 2 gün sürecek olan 'AK Parti Teşkilat Akademisi' programında AK Parti'nin önde gelen isimleri ve alanında uzman kişiler AK Partililer ile bir araya geldi.

Açılış konuşmasını yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 'Teşkilat Akademisi' önemine değinerek, "Yaptığımız eğitim programlarıyla teşkilat mensuplarımızın partimize olan bağlarını güçlendirmeyi, motivasyonunu artırmayı, inançlarını sağlamlaştırmayı, özgüven ve heyecanlarını çoğaltmayı hedeflemekteyiz. Bu minvalde partimizin önde gelen isimleriyle alanında uzman kişileri teşkilat üyelerimizle bir araya getirmekteyiz. Dönem dönem yaptığımız Teşkilat Akademisi programlarıyla tüm Türkiye'de çok ciddi bir organizasyona imza atıyoruz. Böylesine geniş bir eğitim programının dünyada eşi benzeri yok. Her yıl içeriklerimizi güncelleyerek bu tür eğitim programlarına devam edeceğiz. Böylece 2023 seçimlerine bilgi, birikim ve enerjisini artırmış bir teşkilat olarak çok güçlü gireceğiz. Dolu dolu iki gün sürecek olan programımıza tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımızı ve AK Partimize gönül vermiş herkesi bekliyoruz" dedi.

Ardından 'Teşkilat Akademisi' programının ilk konuşmasını 'Reformcu AK Belediyecilik' konulu anlatımı için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a sahneye çıktı. Aktaş, 17 yıllık belediye başkanlığı zamanında başında geçen olayları anlatarak, belediyecinin güzel yönlerine değindi.

İlk günkü programda gazeteci Cihangir İşbilir, 'Dünyanın Yeni Yıldızı Türkiye' konulu anlatalım, önceki dönem Çalışma Bakanlarından Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, 'Eğitim-Sağlık-Sosyal Politikalar adlı anlatım, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 'AK Parti Demokrasi Yolculuğu ve Lider' adlı anlatım, önceki dönem Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 'Savunma Sanayi- Teknoloji- Ulaştırma' adlı anlatım, İletişim Uzmanı Tarkan Zengin, 'Etkili İletişim' konulu anlatımı ile AK Parti teşkilat mensuplarının karşısında olacak.

Diğer yandan yoğun bir tempoyla devam edecek olan Teşkilat Akademisi Pazar günüde devam edecek. - BİLECİK