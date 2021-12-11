Üye Girişi
AK Parti Teşkilat Akademisi programı Bilecik'te başladı - Son Dakika

AK Parti Teşkilat Akademisi programı Bilecik'te başladı

11.12.2021 12:43
AK Parti Teşkilat Akademisi programı Bilecik'te başladı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığınca düzenlenen 'Teşkilat Akademisi' programı, milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat mensuplarının katılımıyla başladı.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığınca düzenlenen 'Teşkilat Akademisi' programı, milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat mensuplarının katılımıyla başladı. İki gün sürecek programın açılışını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın anlatımını pür dikkat dinlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in öncülüğünde 2 gün sürecek olan 'AK Parti Teşkilat Akademisi' programında AK Parti'nin önde gelen isimleri ve alanında uzman kişiler AK Partililer ile bir araya geldi.

Açılış konuşmasını yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 'Teşkilat Akademisi' önemine değinerek, "Yaptığımız eğitim programlarıyla teşkilat mensuplarımızın partimize olan bağlarını güçlendirmeyi, motivasyonunu artırmayı, inançlarını sağlamlaştırmayı, özgüven ve heyecanlarını çoğaltmayı hedeflemekteyiz. Bu minvalde partimizin önde gelen isimleriyle alanında uzman kişileri teşkilat üyelerimizle bir araya getirmekteyiz. Dönem dönem yaptığımız Teşkilat Akademisi programlarıyla tüm Türkiye'de çok ciddi bir organizasyona imza atıyoruz. Böylesine geniş bir eğitim programının dünyada eşi benzeri yok. Her yıl içeriklerimizi güncelleyerek bu tür eğitim programlarına devam edeceğiz. Böylece 2023 seçimlerine bilgi, birikim ve enerjisini artırmış bir teşkilat olarak çok güçlü gireceğiz. Dolu dolu iki gün sürecek olan programımıza tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımızı ve AK Partimize gönül vermiş herkesi bekliyoruz" dedi.

Ardından 'Teşkilat Akademisi' programının ilk konuşmasını 'Reformcu AK Belediyecilik' konulu anlatımı için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a sahneye çıktı. Aktaş, 17 yıllık belediye başkanlığı zamanında başında geçen olayları anlatarak, belediyecinin güzel yönlerine değindi.

İlk günkü programda gazeteci Cihangir İşbilir, 'Dünyanın Yeni Yıldızı Türkiye' konulu anlatalım, önceki dönem Çalışma Bakanlarından Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, 'Eğitim-Sağlık-Sosyal Politikalar adlı anlatım, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 'AK Parti Demokrasi Yolculuğu ve Lider' adlı anlatım, önceki dönem Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 'Savunma Sanayi- Teknoloji- Ulaştırma' adlı anlatım, İletişim Uzmanı Tarkan Zengin, 'Etkili İletişim' konulu anlatımı ile AK Parti teşkilat mensuplarının karşısında olacak.

Diğer yandan yoğun bir tempoyla devam edecek olan Teşkilat Akademisi Pazar günüde devam edecek. - BİLECİK

AK Parti Teşkilat Akademisi programı Bilecik'te başladı
AK Parti Teşkilat Akademisi programı Bilecik'te başladı
AK Parti Teşkilat Akademisi programı Bilecik'te başladı
AK Parti Teşkilat Akademisi programı Bilecik'te başladı
AK Parti Teşkilat Akademisi programı Bilecik'te başladı
AK Parti Teşkilat Akademisi programı Bilecik'te başladı

Mustafa Şen, AK Parti, Bilecik, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Teşkilat Akademisi programı Bilecik'te başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Süt üreticisi isyanda: Bizden 3 liraya alıyorlar, marketlerde 18 liradan satılıyor 11:25 Süt üreticisi isyanda: Bizden 3 liraya alıyorlar, marketlerde 18 liradan satılıyor
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! 10:41 Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi 09:59 Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu 08:52 Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 08:49 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi 08:47 Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu 22:59 Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti 21:36 Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti

Son Dakika Haberleri
12:28 TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum
12:22 Zalimliğin geldiği son nokta! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti
12:09 Subay ve astsubayların cinsel hayatlarıyla ilgili yönetmelik değişti
12:01 Çantanızda yoğurt taşıyın! Bilim insanları kan basıncına birebir diyor!
11:55 Modacı Gülcan Selçuk'un dolar ve eurodan tasarladığı elbise, Ekonomi Zirvesi'ne damga vurdu!
11:53 Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var
11:49 Korkutan araştırma: Pfizer/BioNTech aşısı 100 günden sonra etkisini yitiriyor
11:40 Türkiye yıllarca bu cinayeti konuştu! Sarai Sierra cinayetinde yeni gelişme
11:38 Meteoroloji'den yine sarı kod uyarısı! 25 ilimiz kuvvetli yağışın etkisini hafta boyu hissedecek
11:37 Yaşlanma tersine çevrilebilir mi? Bilim insanları kan üzerinden araştırma yaparak bu sorunun yanıtını aradı
TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum         
12:28
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Çaresizliğin fotoğrafı! Göçmenlerin minibüsündeki çocuğun bakışları yürek burktu Çaresizliğin fotoğrafı! Göçmenlerin minibüsündeki çocuğun bakışları yürek burktu         
09:38
Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi         
08:50
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
7 çocuk babasını iş için çağırıp sokak ortasında vurdular 7 çocuk babasını iş için çağırıp sokak ortasında vurdular         
23:00
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici         
18:36
CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz         
17:53
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım         
15:34
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu         
13:08
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 12:49:15. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Teşkilat Akademisi programı Bilecik'te başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement