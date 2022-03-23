AK Parti Teşkilatından İHA'ya ziyaret - Son Dakika
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AK Parti Teşkilatından İHA'ya ziyaret

23.03.2022 15:03
AK Parti Teşkilatından İHA'ya ziyaret

AK Parti Adıyaman teşkilatı İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosunu ziyaret ederek, kente dair yapılması gerekenleri konuştu.

AK Parti Adıyaman teşkilatı İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosunu ziyaret ederek, kente dair yapılması gerekenleri konuştu.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve Tanıtım ve Medya Sorumlusu Murat Bilgiç ile birlikte İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret etti.

Muhabirler Ahmet Arslantaş ve Cihan Kizir ile sohbet eden AK Parti Teşkilatı, medyanın öneminden bahsetti.

İl başkanı Mehmet Dağtekin, kentin sorunlarının birlikte çalışılmasıyla daha hızlı çözüleceğine işaret ederek, "İhlas Haber Ajansı hem buradaki çalışan muhabirleri ile hem de kurumsal kimliği ile hep öncü ve kendisinden söz ettiren ve kaliteli haberlere imza atıyor. Adıyaman, Türkiye ve Dünya'nın bir çok ülkesinde önemli haberlere imza attığını biliyoruz.

Genelde olduğu gibi yerelde de güçlerin birbirini desteklemesiyle kentin, ülkenin ve dünyanın sorunlarını çözmelidir. Adıyaman özelinde ilimizde ki basın mensuplarıyla birlik olup bu kentin sorunlarına çözüm aramalıyız. Basın ve siyaset birbirini tamamlamalı ve gaye halka hizmet olmalıdır. Eksiklerimizi, yapıcı eleştiriler ile tamamlamanın gayretinde olmalıyız. Adıyaman odaklı birlikte çalışmanın yollarını sürdürmeliyiz. Teşkilatımızla, basın kuruluşlarını ziyaret ederek, ilimiz adına yapılması gerekenleri konuşuyoruz" dedi. - ADIYAMAN

AK Parti Teşkilatından İHA'ya ziyaret

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İhlas Haber Ajansı, Mustafa Alkayış, Adıyaman, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Teşkilatından İHA'ya ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Teşkilatından İHA'ya ziyaret - Son Dakika
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