AK Parti, Tokat'ta belediye başkan adaylarını tanıttı - Son Dakika
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Politika

AK Parti, Tokat'ta belediye başkan adaylarını tanıttı

AK Parti, Tokat\'ta belediye başkan adaylarını tanıttı

AK Parti, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Tokat merkez ile ilçelerindeki belediye başkan adaylarını tanıttı. Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, muhalefet partilerini eleştirerek, vatandaşların derdiyle dertlenmeyen belediye başkanlarına oy verilmemesi gerektiğini belirtti. Toplantıda, il merkezi ile ilçe ve beldelerdeki belediye başkan adayları da tanıtıldı.

10.02.2024 17:01
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AK Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Tokat merkez ile ilçelerindeki belediye başkan adayları tanıtıldı.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, muhalefet partilerini eleştirdi.

Muhalefet partilerinin vatandaşın karşısına geçerek oy istediğini belirten Sırakaya, "Vatandaşlarıma soruyorum. Kendisine verilmiş 5 yıllık görev süresince şehrinin derdi ile dertlenmeyip, kendisine siyasi kariyer planlaması yapan belediye başkanlarına bu millet oy verir mi? Hiçbir şekilde derdiyle dertlenmeyip, şehrine su baskınları olduğu süreç içerisinde büyükelçilerle balık yiyenler, hiçbir şekilde şehrinin sorunlarıyla ilgilenmeyenlerle bu milletin yol yürümesi asla mümkün olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Toplantıda, konuşmaların ardından il merkezi ile ilçe ve beldelerdeki belediye başkan adayları tanıtıldı.

AK Parti'den Tokat'ta Eyüp Eroğlu, ilçelerden Almus'ta Yüksel Mirzaoğlu, Artova'da Ali Güner, Başçiftlik'te Şaban Bolat, Erbaa'da Ömer Çetin, Niksar'da Semih Tepebaşı, Pazar'da Erdoğan Yılmaz, Reşadiye'de Kazım Elmas, Sulusaray'da Halil Demirkol, Turhal'da Ümit Soylu, Yeşilyurt'ta Kübra Sever Taşkıran, Zile'de ise Mustafa Taştan aday gösterildi.

Toplantıya AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Sivas Milletvekili ve Tokat Koordinatörü Hakan Aksu, Tokat İl Başkanı Ali Özer ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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