AK Parti Toplantısında Yeni Üye Gündemi

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda gündem yeni üye olarak belirlendi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz başkanlığında Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı'na İl Başkanı Serkan Yıldırım da katıldı. Yıldırım, son günlerde kent gelinde kurulan üye stantlarının büyük ilgi gördüğünü belirterek, teşkilat mensuplarına emekleri ve gayretleri için teşekkür etti. Yıldırım, "Merkez ilçemizin Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yönetim kurulu üyelerimizle bir araya geldik. Saha çalışmalarımızı değerlendirdiğimiz bu verimli buluşmada; özverili çalışmalarıyla teşkilatımıza güç katan Merkez İlçe Başkanımız Servet Yılmaz başta olmak üzere, yönetim kurulu üyelerimize, mahalle başkanlarımıza ve tüm teşkilat mensuplarımıza emekleri ve gayretleri için gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK