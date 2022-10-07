AK Parti, torba yasa teklifini Meclis'e sundu

AK Parti, çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteğine vergi muafiyeti ile öğrenim ve katkı kredisinin faizsiz geri ödenmesini de içeren 52 maddelik torba kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Elitaş, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan düzenlemelerin yasa teklifinin içine alındığını belirterek, "Hem öğrencilerin kredi borçlarıyla ilgili hem 2 bin TL altındaki alacaklarla ilgili hem de varlık yönetim şirketlerine devir olmuş bazı bankaların 2 bin 500 ve altı alacaklarla ilgili iyileştirmeleri düzenleyen 52 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunuyoruz" diye konuştu.

AK Parti'li Elitaş, teklifle 'Gelir Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidileceğini dile getirerek, "50 kilovata kadar olan mesken çatılardaki elektrik üretimleri vergiden muaf haline gelecek. Herhangi bir muhasebe kaydı tutulmayacak. İş yerlerinde yemek verdikleri takdirde bunu doğrudan gider olarak yazabiliyorlardı ama nakdi olarak verdikleri takdirde bu vergi ve sigorta primine tabiydi. Bu süreçte isteyen 51 liralık kısmı para olarak verdikleri takdirde, bunun da vergi ve sigorta primine tabi olmamasıyla ilgili bir düzenleme getiriyoruz. Burada işveren ve çalışanlar rahatlığa ulaşmış olacaklar. Yine işverenler çalıştırdıkları kişilere elektrik ve doğal gaz yardımı yaptıkları takdirde vergi ve sigorta priminden muaf olacaklar. İşverenlerin 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 1000 liraya kadar yapacakları yardımlar gelir vergisi ve sigorta priminden muaf olacak. Bu işverenlerin de bu kış kendi çalışanlarına destek olacaklarını umuyoruz" dedi. AK Parti'li Elitaş, teklif kapsamında öğrenim kredisiyle ilgili borçlarda tüm faizin silineceğini belirterek, "Öğrenim kredisinden 1 milyon 392 bin kişi faydalanmış. 26 bin kişi de katkı kredisi almış. 2018 yılındaki öğrenci aylık 500 lira kredi aldı. Yıllık 6 bin lira ediyor. Bir sonraki yıl TÜFE ile güncelleştirilecek yeni yılın borcu hasıl oluyordu ve 4 yıl sonunda bu rakam yükseliyordu. 2 yıllık erteleme süresi vardı. O erteleme süresinde de yine TÜFE oranında artırılarak ilave ediliyordu, bu toplam 27,6 milyar liralık bir rakama ulaşmış. Bununla ilgili yaptığımız düzenlemede bütün faizlerini siliyoruz. Ana para haline döndürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de öğrenci kredileri hiçbir artışa tabi olmayacak. Mesela 2022 yılında öğrenim hayatına başlayan öğrenci, kredisi yuvarlık hesap bin lira olsun, 12 bin liralık kredi alacak. Bu 12 bin liralık kredi okul bitene kadar sabit olacak" diye konuştu.

Pandemi sürecinde maske takmayanlara kesilen cezalardan vazgeçildiğini de kaydeden Mustafa Elitaş, "Maske ile ilgili toplam 2,7 milyar liralık maske ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlarımıza yazılmış ceza vardı. 2,7 milyar liralık rakamdan da vazgeçilmiş olunuyor" dedi. AK Parti tarafından Mustafa Elitaş'ın açıklaması sonrası torba teklif, Meclis'e sunuldu.