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AK Parti Uşak Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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AK Parti Uşak Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, partilerinin Türkiye'de ve dünyada tarih yazdığını, yapılamaz denilen birçok projeyi hayata geçirdiğini söyledi. AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, 31 Mart yerel seçimlerine odaklanacaklarını belirtti. AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın, Uşak'ı AK Parti renklerine boyayacaklarını ifade etti. AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, yerel seçimlerin önemine dikkat çekti.

AK Parti Uşak Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi
19.01.2024 - 23:10,
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AK Parti Uşak Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, partilerinin Türkiye'de ve dünyada tarih yazdığını, yapılamaz denilen birçok projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

AK Parti'li olmanın birçok sorumluluğu da beraberinde getirdiğini aktaran Güneş, önceki yerel seçimlerde kentteki 11 belediyenin 10'unu aldıklarını, 31 Mart'taki yerel seçimlerde de tüm belediyeleri almayı hedeflediklerini belirtti.

AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, AK Parti teşkilatları olarak bir seçimin tamamlanmasının hemen ardından diğer seçimin çalışmalarına başladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bundan sonra 31 Mart'a kadar bize uyumak haram. Oturacağız, kalkacağız, düşüneceğiz, her dakikamızı, her vaktimizi 31 Mart seçimlerini kazanma üzerine kuracağız. Bu bizim boynumuzun borcu. Çünkü Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bize Uşak'tan güçlü bir zafer beklediğini söyledi. Bu teşkilat da buna hazır Allah'ın izniyle."

AK Parti Uşak Belediye Başkan adaylığı açıklanan mevcut Başkan Mehmet Çakın, hayata geçirdikleri ve devam eden projeleri anlattı.

Yerel seçim için gece gündüz demeden çalışacaklarını dile getiren Çakın, şunları kaydetti:

"Atalarımın doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı şehre hizmet etmek son derece şerefli bir iş. Bir an bile bunun aksini düşünmedim. Bu kutsal görev emanet edildiğinden dolayı da her zaman büyük bir gurur duydum. Bu işi hakkıyla layığıyla yerine getirmek, gece başımı yastığıma koyduğumda rahat bir şekilde uyuyabilmek için var gücümüzle çalıştık. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Uşak'ı yine AK Parti renklerine boyayacağız. Elbette aynı şekilde 10 diğer belediyemizi, ilçelerimizle, beldelerimizle birlikte bunu başaracağız."

AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar da yerel seçimlerin önemine değinerek, o güne kadar herkesin çok çalışması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti Uşak Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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