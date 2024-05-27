AK Parti Uşak İl Başkanı: 27 Mayıs 1960 Darbesi Kara Bir Leke - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Uşak İl Başkanı: 27 Mayıs 1960 Darbesi Kara Bir Leke

AK Parti Uşak İl Başkanı: 27 Mayıs 1960 Darbesi Kara Bir Leke

AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, 27 Mayıs 1960 darbesinin kara bir leke olduğunu belirtti. Yaşar, Adnan Menderes'in liderliğindeki seçilmiş yöneticilerin tutuklandığı ve hukuk dışı şekilde idam edildiği Yassıada yargılamalarının demokrasiye ve milli iradeye olan inancı zedelediğini ifade etti. Ayrıca, 15 Temmuz'da da benzer bir senaryonun sahnelenmeye çalışıldığını ancak milletin vakur duruşuyla bu oyunun bozulduğunu vurguladı.

27.05.2024 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, 27 Mayıs 1960 darbesinin kara bir leke olduğunu belirtti.

Yaşar, AK Parti İl Başkanlığındaki açıklamasında rekor oyla seçilen Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının kısa sürede Türkiye'ye çağ atlattığını, devlet ve vatandaşın kuvvetli bağından rahatsız olanların çeşitli yalan ve iftiralarla 1960 yılında askerin namlusunun Çankaya Köşkü'ne çevrilmesini sağladığını belirtti.

27 Mayıs darbesinin vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez kara bir leke bıraktığını ifade eden Yaşar, şunları kaydetti:

"Doğrudan millete savaş açan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari Yassıada yargılamaları ile masum insanları hukuk dışı şekilde idam etmiştir. İdam edilenler milletin vekilleri değil, bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur. Üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryo da 15 Temmuz'da sahnelenmeye çalışılmıştır. Ancak milletimiz vakur duruşuyla, millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 Temmuz'da son kez bozmuş, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir."

Basın açıklamasına AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul da katıldı.

Kaynak: AA

Adnan Menderes, 15 Temmuz, AK Parti, Türkiye, Uşak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Uşak İl Başkanı: 27 Mayıs 1960 Darbesi Kara Bir Leke - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:00 İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD’den tek cümlelik açıklama geldi İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi
10:04 Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri İsmail Abdo, Adana’da yakalandı Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri İsmail Abdo, Adana'da yakalandı
09:48 Papua Yeni Gine’de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı Papua Yeni Gine'de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı
07:53 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a salvolar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar
22:49 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin ’Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik’ dediğini duydum 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum
11:04 Lig bitti ama gerilim devam ediyor Ahmet Çakar’dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia
10:51 Tarifeli uçak krizi büyüyor THY ile federasyon birbirine düştü Tarifeli uçak krizi büyüyor! THY ile federasyon birbirine düştü
10:34 Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında Dilan, duruşmada eşine seslendi Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında! Dilan, duruşmada eşine seslendi
10:16 Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı
10:15 Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
10:02 Avrupa’dan Togg’a övgü yağıyor Tesla’nın önüne geçti Avrupa'dan Togg'a övgü yağıyor! Tesla'nın önüne geçti
09:49 Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü
09:47 Bangladeş’te Burak Özçivit izdihamı Birbirini ezdiler Bangladeş'te Burak Özçivit izdihamı! Birbirini ezdiler
09:43 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan katılacak İşte Aslan’ın muhtemel rakipleri Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak! İşte Aslan'ın muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 11:49:54. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Uşak İl Başkanı: 27 Mayıs 1960 Darbesi Kara Bir Leke - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement