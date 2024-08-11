AK Parti Uşak İl Başkanlığı \'Genişletilmiş İl Danışma Meclisi\' Toplantısı Gerçekleştirildi

Politika

AK Parti Uşak İl Başkanlığı 'Genişletilmiş İl Danışma Meclisi' toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Teşkilatlarımız bizim her şeyimiz. Güçlü bir Türkiye için güçlü bir iktidar gerekir. Güçlü bir iktidar için güçlü ama çok güçlü bir teşkilat gerekir. AK Parti teşkilatları çok güçlü olacak ki, hükümet de öyle güçlü olsun" dedi.

Şen, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha güçlü olsaydık, çok güçlü olsaydık, bu İsrail zalimi, bu İsrail teröristi Gazze'ye girmeye cesaret edebilir miydi? İmkansız, aklından bile geçiremezdi. O yüzden diyorum ki çok çalışalım. İşimizi tam yapalım, düzgün yapalım, güzel yapalım. Herkesten güzel yapalım. Herkesten önce yapalım. Tam yapalım. Güçlü, büyük ve tam bağımsız Türkiye ortaya çıksın. İşte o Türkiye ortaya çıktığında ortalıkta ne İsrail zulmü kalır, ne Doğu Türkistan'dan size kötü haberler gelir, ne Karadeniz'in kuzeyinde o savaş olur, ona hiçbirisi cesaret edemez. Ne Balkanlar'da birinin eline silah alacağı gelir ya da ne Suriye'de birinin burnu kanar. Bütün her şey güçlü, büyük ve tam bağımsız Türkiye'nin ufkuna bakıyor" dedi.

Cumhur İttifakı'nın tüm mazlumların dertleriyle dertlendiğini, zulmü bitirmek için mücadele verdiğini kaydeden Şen, "Biz komşularımızın sınır güvenliği başta olmak üzere toprak bütünlüğünden yanayız. Hiçbir komşumuzun bölünmesi, parçalanmasından yana değiliz. Bizim gayretimiz onların da kurtuluşu içindir. O yüzden güçlü ve tam bağımsız Türkiye, aynı zamanda güçlü ve müreffeh bir bölge demektir. Aynı zamanda zulümden kurtulmuş bir dünya demektir" ifadelerini kullandı.

Toplantıda AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş, Fahrettin Tuğrul ve AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar da konuşma yaptı. Uşak Müze Park'ta düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar, ilçe başkanları, ilçe ve belde belediye başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı. - UŞAK