AK Parti ve DEM Parti Görüşmesi - Son Dakika
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Politika

AK Parti ve DEM Parti Görüşmesi

28.05.2025 19:10
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AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi, fikir alışverişinde bulunuldu.

AK Parti heyeti, DEM Parti heyeti ile görüştü

ANKARA - AK Parti heyeti, DEM Parti heyeti ile bir araya geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in yer aldığı heyet, AK Parti TBMM Grup Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü.

"Fikir alışverişlerimiz oldu."

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Son gelişmelerle ilgili olarak siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirdiler. En sonda bize geldiler, çok samimi dosthane paylaşımlarımız oldu. Fikir alışverişlerimiz oldu. İlerleyen günlerde detaylı açıklarımız olacak. Her konuda başlığında karşılıklı fikirlerimizi paylaştık. Onların önerileri oldu bizim farklı değerlendirmelerimiz oldu. İlerleyen zamanlarda detaylı açıklamalar yapacağız. Her konuda başlığını değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ise, "Sürece ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Süreçte ön görüldüğü biçimde devam ediyor. Herhangi bir duraksama yok. Herkesin bu sonucu Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma sonucunu elde etmek için elinden geleni yaparak katkıda bulunmasını sağlamak lazım" dedi.

Kaynak: İHA

DEM Parti, AK Parti, Politika, Dünya, Son Dakika

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