AK Parti ve MHP Genel Başkan Yardımcıları Fethiye\'de Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Muğla'nın Fethiye ilçesi, Karaçulha Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammet Kökten'in düzenlediği programa katılan Genel Başkan Yardımcıları, Kökten için destek istedi.
Kökten'in Fethiye'de seçilmesi halinde Cumhur İttifakı'nın gücü ile tüm mahallelere hizmet gideceğini söyleyen Kaya, bölgenin hak ettiği noktalara ulaşabilmesi için adayın desteklenmesi gerektiğini ifade etti.
Kılıç da birlik ve beraberlik içinde seçimi kazanacaklarını belirterek, Fethiye'nin il olması için gayret sarf ettiklerini söyledi.
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ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir sinagogda, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu alanlardan Filistinlilere ait gayrimenkullerin satılması için yapılan toplantı protesto edildi. Teaneck şehrinde bulunan Keter Torah Sinagogu önünde toplanan yüzlerce gösterici, Filistin bayrakları ve pankartlarla tepki gösterdi. Göstericiler, satışların durdurulmasını ve yasa dışı yerleşimlerin sona ermesini talep etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayının ilk teravih namazını Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldırdı. Erbaş, namaz öncesi camiye gelen vatandaşlarla vaazı dinledi ve yatsı ile teravih namazlarını kıldırdı. Konuşmasında Ramazan ayının önemini vurgulayan Erbaş, oruç tutan Müslümanların yanı sıra Gazze'deki zulme maruz kalan kardeşlerimize yardım etme çağrısı yaptı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesinde Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Atlı'nın seçim bürosu açılışında 6'lı masayı sert sözlerle eleştirdi. Çelik, masanın 16 kişilik olduğunu ifade ederek, 'Bir araya gelip çay demleyemezler' dedi.
Vali Tavlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, trafik uygulama noktasındaki polis ekiplerini de ziyaret eden Tavlı, seyahat eden vatandaşlara ise 'hayırlı ramazanlar' temennisinde bulundu. İncelemelerin ardından ilçeden ayrıldı.
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