AK Parti Yalova İl Başkanı Bağatar'dan, "şehir kütüphanesi" müjdesi

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar Yalova'ya bir şehir kütüphanesi kurulacağının müjdesini verdi.

Yalova'ya yakışan bir kütüphanenin kurulması için İl Başkanı Muğlim Bağatar harekete geçti. Bu anlamda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile de görüşen Bağatar, gerekli onayı aldıklarını dile getirdi. Yalova'da kurulacak, "Yalova Şehir Kütüphanesi" ile ilgili görselleri de paylaşan Bağatar, yaptığı açıklamada, "Şehrimize yakışır bir proje Yalova Şehir Kütüphanesi için kolları sıvadık ve çalışmaya başladık. Sayın Kültür Turizm Bakanımızla gerekli görüşmeleri yaparak onayını aldığımız projemizi inşallah şehrinize kazandıracağız" dedi. - YALOVA