AK Parti'den köylere çıkarma - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'den köylere çıkarma

06.08.2022 15:31
AK Parti'den köylere çıkarma

AK Parti Yalova Teşkilatı, Altınova ilçesindeki köyleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Yalova Teşkilatı, Altınova ilçesindeki köyleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ve yönetim Kurulu üyeleri, Yalova İl Genel Meclis üyesi Ali Çorbacı, Altınova Belediye Meclis üyesi Şaban Cineviz ve AK Parti Altınova Kadın kolları Başkanı Zehra Günaydın, Altınova'daki köyleri ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldiler.

Sermayecik, Çavuşköy, Fevziye'köyü, Karadere ve Ayazma köylerini ziyaret eden Milletvekili Akyol ve beraberindekiler, vatandaşlara yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verirken, talepleri dinlediler.

Ziyaretlerin çok yararlı geçtiğini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Bizim, aziz milletimize duyduğumuz sevda ve muhabbet ömürlüktür. Her zaman, her koşulda omuz omuza, gönül gönüleyiz. Çünkü bu sevdanın adı Türkiye'dir. Teşkilatımıza gönüllerini açan milletin efendisi, başımızın tacı, üretken ve vatansever değerli köylülerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - YALOVA

YORUMLAR
500
AK Parti Konya Milletvekili Akyürek Hüyük ilçesini ziyaret etti AK Parti Konya Milletvekili Akyürek Hüyük ilçesini ziyaret etti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Ardahan'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Ardahan'da
Kaynak: İHA

Hisarcık, AK Parti, Altınova, Yalova, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den köylere çıkarma - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:43 Galatasaray'dan transfer sezonunun bombaları geldi! Mertens ve Torreira bu akşam aynı uçakla İstanbul'a geliyor
14:29 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Slovacko ile oynayacağı rövanş maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
14:27 Gaziantep'te yüzlerce küçükbaş besicisi, yolu kapatıp kuzu eti fiyatına getirilen yüzde 25'lik indirimi protesto etti
14:12 Kim Kardashian, 13 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı
13:37 KPSS soruşturmasında ön rapor hazırlandı! 3 soru birebir aynı, 10 soru ise benzer çıktı
13:37 Fırat Aydınus'tan, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır ile ilgili bomba iddia: Dünya Kupası'na gitmesine engel oldular
13:29 Erdoğan, Putin'in tahıl gemileri hakkında, "Ne zaman aracılık edeceksiniz?" sorusunu yanıtladı: Bakanlıklarımız çalışıyor
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iptal edilen KPSS'ye ilişkin ilk yorum: ÖSYM, bundan sonra şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek
12:50 21 yaşındaki genç, doğum gününde geçirdiği feci trafik kazasında hayatını kaybetti
12:18 AK Partili Zeynep Gül Yılmaz, hakaret ettiği polislerin açığa alınması sonrası ilk kez konuştu: Benimle hiçbir ilgisi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 15:34:48. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'den köylere çıkarma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement