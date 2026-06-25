Keşan Belediye Başkanı Özcan, AK Parti\'ye katıldı

CHP'den istifa eden Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan AK Parti'ye katılırken, Özcan'ın AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

2024 yılı Mart ayında gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Keşan Belediye Başkanı seçilen Mehmet Özcan partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Özcan ile CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya AK Parti rozetleri, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı. - EDİRNE