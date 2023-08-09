Erdoğan yerel seçim talimatını verdi! İşte basına sızan 4 aşamalı plan - Son Dakika
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Erdoğan yerel seçim talimatını verdi! İşte basına sızan 4 aşamalı plan

09.08.2023 09:42

AK Parti, gelecek yıl yapılacak yerel seçimler için 4 aşamalı bir plan dahilinde çalışmalarını yürütecek. Bu plan kapsamında, seçmenin nabzı tutulacak, istek ve talepler listelenecek ve raporlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

AK Parti, gelecek yıl yapılacak yerel seçimler için yol haritasını belirledi. 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra parti yöneticilerine rehavete kapılmaması yönünde uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmalarının başlaması için talimatları verdi. Buna göre AK Parti, yerel seçim için 4 aşamalı bir plan dahilinde çalışmalarını yürütecek.

RAPORLAR ERDOĞAN'A SUNULUYOR

Bu doğrultuda 922 ilçe, 32 bin 260 mahallede seçmenin nabzı tutuluyor. Yurttaşın istek ve talepleri listeleniyor. Hazırlanan raporlar toplantılarda Erdoğan'a sunuluyor.

EN ÇOK OY ALINAN İL VE İLÇELERE GİDECEK

TRT Haber'in aktardığı bilgilere göre, AK Parti yerel seçime 4 aşamalı planla gidecek. İlk aşamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan genel seçim sonrası başlattığı il ziyaretlerini artıracak, en çok oy alınan il ve ilçelere gidecek. Erdoğan'ın 15 Ağustos'tan sonra en çok oy aldığı Sincik, Gerger, Kahta ve Samsat'a gitmesi bekleniyor.

KABİNE ÜYELERİ SAHAYA İNECEK

İkinci aşamada şehir buluşmalarına ağırlık verilecek. Kabine üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri de sahaya inecek. Şehirlerde sorunlar dinlenip not edilecek.

KIRSALDA YOĞUN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLECEK

Üçüncü aşamada milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri etkin çalışacak. Özellikle kırsalda yoğun çalışma yürütülecek. Köylere kadar uzanan ziyaretler planlanacak.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA

Dördüncü aşama deprem bölgesine yönelik olacak. Depremzedeler için özel çalışma yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan konut projelerinin teslimi hızlanacak. Bölgenin talepleri alınacak, sonuca bağlanacak.

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR (1)
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AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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