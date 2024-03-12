AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit, Kuyulu Mahallesi\'nde Konutları Teslim Etti

Politika

Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu mahallesi sakinleri ile bir araya gelen AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Yapımı tamamlanan konutlarımızı teslim ettik. Cumhurbaşkanımızın ve Çevre ve Şehircilik Bakanımızın sözü var. 55 bin konutu bir yıl içinde teslim ediyoruz. Bizim tek derdimiz var, oda vatandaşımıza hizmet etmek" dedi.

Seçim çalışmaları çerçevesinde Kuyulu Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahalle sakinleri ile buluşan AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, mahalle sakinlerinin sorunlarını yerinde dinledi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılayan Geçit, bir vatandaşın "Evlerimizi ne zaman teslim edeceksiniz?" sorusuna açık yüreklilik ile cevap verdi. "Cumhurbaşkanımızın ve Çevre ve Şehircilik Bakanımızın sözü var. 55 bin konutu bir yıl içinde teslim ediyoruz" diye cevap veren Geçit, Malatya'yı yıkıma uğratan 6 Şubat depremlerinin tüm olumsuz sonuçlarını ortadan kaldıracakları belirtti.

"Bizim tek bir derdimiz var, oda hizmet etmek"

Malatya'daki yeniden yapılanma hakkında bilgi veren AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit, "Şu an Kasap Pazarı, Bakırcılar Pazarı ve Akpınar Çarşısı'nı en geç 1 yılda ayağa kaldırıyoruz. Hatta daha erken. Çarşının diğer bölgelerini en geç 2 yılda bitireceğiz. 6 Şubat'tan kaynaklı depremin tüm olumsuz sonuçlarını, en geç 2 yılda tamamen bitireceğiz. Bir an önce, bu şehri ayağa kaldıracağız. Bunun için siz değerli vatandaşlarımızdan güçlü destek istiyoruz. Bir vatandaşımız az önce sordu? Evlerimizi ne zaman teslim ediyorsunuz? diye. Buradan cevap veriyorum. Bu Cumhurbaşkanımızın sözü, aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanımızın sözü var. 55 bin konutu bir yılda teslim ediyoruz. 31 Mart seçimlerinde bizim elimizi güçlü çıkarın. Hem Yeşilyurt'ta bizlere, Büyükşehir'de Sami Er'e, Battalgazi'de de Bayram Taşkın kardeşime sizlerden destek istiyorum. Bizim tek derdimiz var, oda vatandaşımıza hizmet etmek" ifadelerini kullandı.

"Güveninizi istismar etmeyeceğiz"

Prof. Dr. İlhan Geçit, "Şahsi kaprislerimizi, belediyecilik hizmetlerinin önüne koymayacağız. Üç belediye ile çok uyumlu çalışacağız ve bu şehri bir an önce ayağa kaldıracağız. Bölgenizle ilgili sorunlar da bildiğim sorunlar. Bununla alakalı ön bir çalışma yaptırdım. Sık sık elektrikler kesiliyor. İnşallah biz işbaşına geldiğimizde, bu kurumların başındaki insanları zorlayacağız, yatırımlar yapmaya zorlayacağız. Sadece size faturalar gelmeyecek. TEDAŞ da, TEİAŞ da tüm bu elektrikle ilgili kurumun başındaki bürokratlarla toplantı yapacağız ve size sadece elektrik faturası gelmeyecek, hizmet de gelecek. Biz bunun takipçisi olacağız" dedi. - MALATYA