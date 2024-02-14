AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, MÜSİAD Malatya Şubesini Ziyaret Etti

Politika

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, göreve gelir gelmez önceliklerinin depremin yaralarını bir an önce sarmak olduğunu ifade etti.

Ziyarette ilk olarak söz alan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, yerel seçimlerin Malatya'da deprem dolayısıyla daha farklı geçeceğini ifade ederek, "Prof. Dr. İlhan Geçit hocamıza çıktığı yolda başarılar diliyorum" dedi.

Asrın felaketinde hem Yeşilyurt hem de Malatya'nın ciddi hasar gördüğünü belirten Akçin, "Binalarımızın yüzde 40'ı, iş yerlerimizin de yüzde 70'ine yakını zarar gördü. Bin 300'e yakın insanımız vefat etti. MÜSİAD olarak depremin ilk gününden bugüne kadar gerek insanların ihtiyaç duyduğu yardımlar olsun gerekse üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda bir yıldır mücadele ediyoruz. Tabi bu uzun soluklu bir iş. Kısa vadede çözülecek sorunlar değil, biraz sabır biraz gayret isteyen zaman isteyen bir süreç. Bu zamanı sabırla biz şehrimizin tekrardan ayağa kalkmasıyla ilgili gayret göstereceğiz. Bununla beraber seçilecek yerel aktörlerin de mutlak surette sivil toplum ile iç içe gerek ekonomik anlamda gerek turizm anlamında gerek şehrin hizmet sektörünün kalkınması ile alakalı mutlaka birlikte çalışması gerekiyor. Bu eksiklerimizi beraber istişare halinde nasıl gidereceğiz, nelere katkı yaparız, bu anlamda istişare halinde olmayı umuyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, MÜSİAD'ın ülke ekonomisi açısından önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, "Biz MÜSİAD'ın çalışmalarını daha önceden biliyoruz, yakın takip ediyoruz ve takdir ediyoruz. MÜSİAD'ın deprem döneminde yaptığı çalışmaları da kısmen biliyorum, bu anlamda da bu çalışmaları çok önemsiyorum" ifadelerine yer verdi.

31 Mart gecesi yetki aldıklarında birinci önceliklerinin depremin yaralarını sarmak olduğunun da altını çizen Geçit, "Tabii ki bu yaralar çok boyutlu ama biz öncelikli olarak bölgemizde ağır yapıların yüksek oranda olduğunu biliyoruz. Güçlendirilmesi gereken yapılar var bu anlamda da yerinde dönüşümün hızla ele alınması gerekiyor. Güçlendirme projelerinin mutlaka hızlandırılması gerekiyor. 6 Şubat depreminden sonra Malatya'da ki yapıların önemli bir kısmının ağır hasar alması bir kısmının yıkılması önemli can kayıplarının olması daha önce bu yapı süreçlerinde yer almış insanların yargısal süreçlere maruz kalmasıyla sonuçlandı. Bundan dolayı belediyelerimizde bu güçlendirme projeleri ve yerinde dönüşüm projeleri uzun süre bekliyor ne yazık ki. Biz inşallah yönetime gelirsek güçlendirme projelerini de yerinde dönüşüm projelerinde hızlandıracağız. Bunlar için bir süre tayin edeceğiz, o projeler belediyeye geldiğinde onların bir bekleme süreleri olacak. Mutlaka takipçisi olacağız. Bununla da yetinmeyeceğiz, yeni rezerv alanları keşfedeceğiz ki onunla ilgili bir ekip kurduk. Bir proje ekibi oluşturduk, onlar şimdi bakıyorlar. Çevre ve şehircilik il müdürlüğümüz ile birlikte bu süreci yönetiyorlar. 19 civarında rezerv alanımız var ama tabii ki bu rezerv alanları bir Battalgazi'deki rezerv alanlarına göre metrekare olarak daha düşük. Biz yeni rezerv alanları oluşturacağız ve bunları TOKİ'ye sunacağız. Buradaki en büyük sorun vatandaşın normal yaşama dönmesi, yani normal bir konutta kendi konutuna taşınması. Ticarethanelerin tekrar faaliyete geçmesi, yani bu süreçlerin farkındayız. Bizim hekim olmamız bazı toplumsal kesimlerde bir endişeye sebebiyet vermesin, biz daha önce de yöneticilik yaptık. Belediyeciliğin iyi bir ekip kurmak, organizasyon ve yönetme becerisi olduğunu biliyorum. Bu anlamda en ufak bir zafiyet olmayacak inşallah biz yönetime geldiğimizde" diye konuştu. - MALATYA