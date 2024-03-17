AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Şahnahan Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

Her mahalle toplantısında vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaşan ve son olarak Şahnahan Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Yeşilyurt için ne yapılması gerekiyorsa yapılacak; gece gündüze katılması gerekiyorsa emin olun katılacak. Ben onun sözünü size veriyorum. Malatya'mızı ve ilçelerimizi birlikte ayağa kaldıracağız" dedi.
AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ile birlikte olarak Şahnahan Mahallesi sakinlerinin konuğu oldu. Yeşilyurt'un her bölgesinde düzenlenen mahalle toplantılarında büyük sevgi gösterileriyle karşılaşan Geçit, mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini yerinde dinledi. Mahalle sakinlerinin büyük teveccüh gösterdiği toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Geçit, bölgenin ciddi problemlerinin olduğunu ve göreve gelmesi durumunda bu problemleri hızlıca çözeceklerinin altını çizdi.
Yeşilyurt için gecesini gündüzüne katacağına vurgu yapan AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Şahnahan'ın ciddi problemleri var. Bunların başında da imar sorunu var. İnşallah biz göreve geldiğimizde tarımsal alanları koruyarak, buranın imarını hızlı biçimde açacağız. Buranın altyapı problemleri de var. Bunu da biliyoruz. Sami başkanım ile biz bir ekibiz. MASKİ ile sizin hizmetleriniz hızlı bir şekilde hayata geçirilecek. Sorunlarınız hepsi çözüme kavuşacak. Buna yana emin olun. Bizde Şahnahan'ın evlatlarıyız. Birçoğunuzla hukukum var, ağabeylerimizsiniz, büyüklerimsiniz. Şahnahan için ne yapılması gerekiyorsa yapılacak; ben onun sözünü veriyorum. Sayın Vekilim de burada, Yeşilyurt için ne yapılması gerekiyorsa gecemizi gündüzümüze katacağız" ifadelerini kullandı.
6 Şubat depremlerinin Malatya'da büyük yıkım yaptığını hatırlatan Prof. Dr. İlhan Geçit, "Gerçekten 6 Şubat'ta yaşadığımız felaket bizlere çok şey kaybettirdi ama çok şey de öğretti. Nasıl ayağa kalkacağımızı da öğrendik. Şunu belirtmek istiyorum ki; Merkezi Hükümetimizin desteği olmadan Malatya'nın ayağa kalkması veya projelerin hayata geçirilmesi bir hayal. Dolayısıyla, 11 ayda en geç Bakırcılar Çarşısı, Kasap Pazarı ve Akpınar'ı hayata açıyoruz. İki yılda ise çarşı ve tüm Malatya'nın 6 Şubat'tan kaynaklı depremin tüm izleri ortadan kaldıracağız" şeklinde konuştu.
AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ise, "Belediyeler ile yol yürümenin ne kadar kıymetli olduğunu ben bu 11 ayda gördüm. Büyükşehir'de bir talebimiz olduğunda birlikte uyum içersinde yol yürümenin ne kadar kıymetli olduğunu gördüm. Belediye Başkan aday değişiklikler de işte bu eksiklikleri gördüğümüz için oldu. Bu değişiklikleri size rağmen değil, sizin için sizinle birlikte yol yürüdüğümüz için oldu. Malatya'mızın ayağa kalması ve bu şehirde depremin izlerini biran önce silmemiz gerek. Bunun içinde elimizden ne geliyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" dedi. - MALATYA
Son Dakika › Politika › AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Şahnahan Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin dört bir yanında imzası olan TOKİ'nin 22 yılda yaptığı 1 milyon 340 bin konutun hiçbirinin yıkılmadığını ve depreme dayandığını söyledi. Özhaseki, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak, şehirlerin depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğini belirtti.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi mesajında, Çanakkale'nin milletin azim ve iradesinin vatan olma yolculuğundaki en büyük başlangıç olduğunu belirtti. Vali Aslan, şehitlerimizi minnet, rahmet ve saygıyla anarak, vatan sevgisi ve kahramanlarımıza duyulan saygının önemine vurgu yaptı.
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Beylikdüzü ve Avcılar'da esnafa ziyaretlerde bulundu. Aydın, Beylik Pazarı'nı dolaşıp esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bir pazarı gezen Aydın, kadınlara çiçek takdim etti, çocuklara rüzgar gülü dağıttı. Aydın, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Yeşilkent Cemevi'ni de ziyaret etti ve cemevinin aşevine İBB tarafından günlük getirilen 2 bin kişilik yemeğin hızla tüketildiğini öğrendi. Aydın, fakirliğin yok edilmesi gereken bir şey olduğunu belirterek, beceriksiz ve muhteris yöneticilerin insanları yoksullaştırdığını ifade etti.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 'Mahzen-9' operasyonu kapsamında Koç organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlar Erzincan ve diğer 5 ilde gerçekleştirildi. Toplamda 54 şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda silahlar, mühimmatlar ve para ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya mitinginde yaptığı konuşmada, Konya'nın AK Parti Belediyeciliğinin öncü bir rolünü üstlendiğini ve yaptığı iş ve hizmetlerin dünya çapında takdir topladığını belirtti.
Aydın Ayaydın, Fethiye ve Muğla'nın sorunlarını çözmek için elini taşın altına koyduklarını belirterek, Fethiye Körfezi'nde 6 milyon ton balçık olduğunu ve temizlik çalışmalarının başlayacağını açıkladı. Ayrıca, altyapı ve imar planları yapacaklarını, kaçak yapı sorununu çözeceklerini ve kira sorununu da gidermek için projeler geliştireceklerini ifade etti.
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Albayrak mesajında, Çanakkale Zaferi'nin milletimizin bağımsızlığını, birlik ve beraberliğini koruma konusundaki kararlılığının en büyük göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerin toplu açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye genelinde yaklaşık 700 olimpik ya da yarı olimpik havuz yapıldığını ve bu havuzlarda 10 milyon çocuğa yüzme öğretildiğini belirtti. Bakan Bak ayrıca, Malatya'ya yeni eserler kazandırıldığını ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nin açılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önceden 22 Mart Cuma günü olarak açıklanan Kayseri ziyaretini Perşembe gününe güncelledi. Erdoğan, 21 Mart Perşembe günü saat 12.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluşacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya mitinginde yaptığı konuşmada, Konya'ya 21 yılda 372 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yapıldığını belirterek, eser ve hizmet siyasetinin ülkede başarıyla sürdürüldüğünü ifade etti. Erdoğan, Konya'da gerçekleştirilen yatırımların detaylarını da paylaştı ve Konya'daki raylı sistem hattının uzunluğunun 5 yıl içinde 105 kilometreye çıkarılacağını söyledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan ve 6 ilde organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı 'Mahzen-9' operasyonları kapsamında Erzincan'da gözaltına alınan zanlılardan 6'sı tutuklandı. Operasyonlar, 'Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurmak' suçundan kent genelinde 11 olaya karıştıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik yapıldı. Operasyonlarda, silahlar, maddi deliller ve para ele geçirildi.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, belediye başkanlarının Ankara'ya ara sıra uğradığını ve cumhurbaşkanı yardımcılığı hevesi bittikten sonra aklına Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı adaylığının geldiğini söyledi. Altınok, seçimi kazanmaları halinde Keçiören'de kentsel dönüşümü başlatacaklarını ve ulaşımdaki sıkıntıları çözeceklerini belirtti. Ayrıca, emeklilere ve üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım sağlanacağını ve sosyal desteklerin artırılacağını ifade etti.
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