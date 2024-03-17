AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Şahnahan Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

Politika

Her mahalle toplantısında vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaşan ve son olarak Şahnahan Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Yeşilyurt için ne yapılması gerekiyorsa yapılacak; gece gündüze katılması gerekiyorsa emin olun katılacak. Ben onun sözünü size veriyorum. Malatya'mızı ve ilçelerimizi birlikte ayağa kaldıracağız" dedi.

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ile birlikte olarak Şahnahan Mahallesi sakinlerinin konuğu oldu. Yeşilyurt'un her bölgesinde düzenlenen mahalle toplantılarında büyük sevgi gösterileriyle karşılaşan Geçit, mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini yerinde dinledi. Mahalle sakinlerinin büyük teveccüh gösterdiği toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Geçit, bölgenin ciddi problemlerinin olduğunu ve göreve gelmesi durumunda bu problemleri hızlıca çözeceklerinin altını çizdi.

Yeşilyurt için gecesini gündüzüne katacağına vurgu yapan AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Şahnahan'ın ciddi problemleri var. Bunların başında da imar sorunu var. İnşallah biz göreve geldiğimizde tarımsal alanları koruyarak, buranın imarını hızlı biçimde açacağız. Buranın altyapı problemleri de var. Bunu da biliyoruz. Sami başkanım ile biz bir ekibiz. MASKİ ile sizin hizmetleriniz hızlı bir şekilde hayata geçirilecek. Sorunlarınız hepsi çözüme kavuşacak. Buna yana emin olun. Bizde Şahnahan'ın evlatlarıyız. Birçoğunuzla hukukum var, ağabeylerimizsiniz, büyüklerimsiniz. Şahnahan için ne yapılması gerekiyorsa yapılacak; ben onun sözünü veriyorum. Sayın Vekilim de burada, Yeşilyurt için ne yapılması gerekiyorsa gecemizi gündüzümüze katacağız" ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremlerinin Malatya'da büyük yıkım yaptığını hatırlatan Prof. Dr. İlhan Geçit, "Gerçekten 6 Şubat'ta yaşadığımız felaket bizlere çok şey kaybettirdi ama çok şey de öğretti. Nasıl ayağa kalkacağımızı da öğrendik. Şunu belirtmek istiyorum ki; Merkezi Hükümetimizin desteği olmadan Malatya'nın ayağa kalkması veya projelerin hayata geçirilmesi bir hayal. Dolayısıyla, 11 ayda en geç Bakırcılar Çarşısı, Kasap Pazarı ve Akpınar'ı hayata açıyoruz. İki yılda ise çarşı ve tüm Malatya'nın 6 Şubat'tan kaynaklı depremin tüm izleri ortadan kaldıracağız" şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ise, "Belediyeler ile yol yürümenin ne kadar kıymetli olduğunu ben bu 11 ayda gördüm. Büyükşehir'de bir talebimiz olduğunda birlikte uyum içersinde yol yürümenin ne kadar kıymetli olduğunu gördüm. Belediye Başkan aday değişiklikler de işte bu eksiklikleri gördüğümüz için oldu. Bu değişiklikleri size rağmen değil, sizin için sizinle birlikte yol yürüdüğümüz için oldu. Malatya'mızın ayağa kalması ve bu şehirde depremin izlerini biran önce silmemiz gerek. Bunun içinde elimizden ne geliyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" dedi. - MALATYA