AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'na Muammer Avcı atandı - Son Dakika
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AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'na Muammer Avcı atandı

16.08.2022 09:43
AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'na Muammer Avcı atandı

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun'un istifasının ardından başkanlık görevine Muammer Avcı getirildi.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun'un istifasının ardından başkanlık görevine Muammer Avcı getirildi.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun bir süre önce görevinden istifa etmiş başkanlık görevi için yapılan temayülde dört isim belirlenmişti. Genel merkezde görüşme gerçekleştiren adaylardan Muammer Avcı İl Başkanlığı'na atandı. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Zonguldak İl Başkanlığı'na Muammer Avcı atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı Zeki Tosun'a teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Tebrikleri kabul eden AK Parti Zonguldak İl Başkanı Muammer Avcı, "Şehrimin Aziz ve asil insanları, Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve Genel Merkez Teşkilat Başkanımız, Erkan Kandemir'in görevlendirmesi ile, 15 Ağustos 2022 itibari ile Zonguldak AK Parti İl Başkanlığı görevini üstlenmiş bulunmaktayım. Çıktığımız bu yolda, Yüce Rabbimizden, bizlere kolaylıklar İhsan etmesini diliyorum. Şahsımı gerek telefon ile arayan gerekse mesajları ile destek veren, dua eden, bütün kardeşlerimi seviyorum, her birinize ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum. Gayret bizden, inayet Allah'tandır. En yürekten saygı, sevgi ve muhabbetlerimle" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'na Muammer Avcı atandı - Son Dakika

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