AK Partide vefa buluşmaları sürüyor - Son Dakika
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AK Partide vefa buluşmaları sürüyor

09.03.2022 11:31
AK Partide vefa buluşmaları sürüyor

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanlığı tarafından vefa buluşma toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanlığı tarafından vefa buluşma toplantısı gerçekleştirildi.

Parti binasında düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve partinin kuruluşundan bu yana teşkilat kademelerinde yer alan partililer katıldı.

AK Parti'de maziden geleceğe tüm kardeşlerin omuz omuza olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Alkayış, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinde siyaset yapmak ayrıcalıktır, onurdur. Ancak AK Partimizde siyaset yapmak aynı zamanda sorumluluk gerektirir. AK partimizde siyaset yapmak çalışmayı, yorulmayı ve fedakarlığı gerektirir. Bu dava Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarının yani hepimizin davasıdır. Vefanın sadece semt adı olmadığını bu yolda yürüdüğümüz yol arkadaşlarımızla Adıyaman'da her zaman gösterildiğini bu programda gördük. AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin'de ise toplantıya katılan herkese teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanlığının düzenlediği vefa buluşmaları kapsamında, geçtiğimiz dönemlerden, bugüne teşkilat çalışmalarında yol alan dava arkadaşlarımızla bir araya geldik. Rabbim muhabbetimizi ve dostluğumuzu daim etsin" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

AK Partide vefa buluşmaları sürüyor

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Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Siyaset, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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