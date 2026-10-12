AK Partili Aksoy ve Saygılı, 90 dakika uygulaması için CHP ve Yeni Parti'yi eleştirdi - Son Dakika
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AK Partili Aksoy ve Saygılı, 90 dakika uygulaması için CHP ve Yeni Parti'yi eleştirdi

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AK Partili Aksoy ve Saygılı, İzmir Büyükşehir Meclisi'nin ekim ayı toplantısına katılmayan CHP ve Yeni Partili üyeleri eleştirdi. Aksoy, toplantı yapılsaydı İzmirlinin ulaşımını kolaylaştıracak 90 dakika uygulamasının hayata geçirileceğini söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy ve İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayı birinci toplantısına katılmayan Yeni Parti ve CHP'li meclis üyelerine tepki gösterdi.

Aksoy yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nın, CHP ve Yeni Partili üyelerin siyasi ikballeri uğruna takındıkları tavır yüzünden yapılamadığını belirtti.

"Peki bu toplantı yapılsaydı gündemde hangi konu vardı?" diye soran Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Hemşehrilerimize ulaşımda kazanç sağlayacak 90 dakika uygulaması hayata geçirilecekti. İzmirlinin cebini rahatlatacak, ulaşımını kolaylaştıracak bir düzenleme beklerken meclisin toplanamaması kabul edilebilir mi? İzmirli hizmet bekliyor, çözüm bekliyor, somut adım bekliyor. Demek ki onlar için mesele İzmirliye hizmet etmek değilmiş. Demek ki onlar için mesele İzmir'in sorunlarını çözmek değilmiş. İşte tam da bu yüzden sayın Cemil Tugay'ın da tercihi AK Parti oldu. Hemşehrilerimizin beklentisi açık. Daha kolay ulaşım, daha az maliyet ve daha yaşanabilir bir şehir. Şimdi soruyoruz? İzmirlinin beklediği hizmetin gecikmesinin sorumluluğunu kim üstlenecek?"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün açıklamalarını eleştirdi.

Kaynak: AA
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