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AK Partili Asuman Erdoğan'dan eğitimde yardımcı kaynak destek paketi açıklaması Açıklaması - Son Dakika

AK Partili Asuman Erdoğan'dan eğitimde yardımcı kaynak destek paketi açıklaması Açıklaması

03.11.2021 17:48
AK Partili Asuman Erdoğan'dan eğitimde yardımcı kaynak destek paketi açıklaması Açıklaması

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve kalitenin artırılmasının en önemli hedef olduğunu söyledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve kalitenin artırılmasının en önemli hedef olduğunu söyledi.

Erdoğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eğitimde fırsat eşitliği ve yardımcı kaynak destek paketi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak kullanımında dezavantajlı bölgelere öncelik vererek, Türkiye'nin en gelişmiş bölgelerindeki eğitim olanaklarını en ücra yerdeki öğrencilere ulaştırmak için gerekli hizmetleri hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, "Bu yatırımlarla Türkiye'nin her yerinde yaşayan öğrenci ve öğretmenlerimize eşit öğrenme ve öğretme imkanı sağladık. Artık şehrin ortasındaki okul da dağın ardındaki okul da aynı imkanlara erişebilmektedir." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının kurduğu altyapı ve sistemlerle eğitimdeki en yeni gelişmeleri, en kaliteli materyalleri ve öğrenme imkanlarını ücretsiz şekilde her öğrencinin imkanına sunduğunu dile getiren Erdoğan, "Eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve kalitenin artırılması MEB ve devletin en önemli hedefidir." dedi.

Erdoğan, MEB'in hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için ikinci sınıftan 12'nci sınıfa kadar kapsamlı bir yardımcı kaynak destek paketi hazırladığını ifade etti.

Paketin bu ay kullanıma açıldığını belirten Erdoğan, hem online hem de basılı olarak tüm öğrencilere ulaştırılacak yardımcı kaynaklar ile velilerin yükünün hafifleyeceğini söyledi.

Erdoğan, özel eğitim öğrencilerinin de ihmal edilmediğinin altını çizerek, pakete MEB'in meb.gov.tr adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Asuman Erdoğan'dan eğitimde yardımcı kaynak destek paketi açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Asuman Erdoğan'dan eğitimde yardımcı kaynak destek paketi açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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