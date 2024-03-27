AK Partili Ataman, hemşerilerini iftar sofrasında ağırladı - Son Dakika
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Politika

AK Partili Ataman, hemşerilerini iftar sofrasında ağırladı

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Batman'da Silvanlılar ile iftarda bir araya geldi. İftar programına, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Milletvekili Ataman, Batman'da yaşayan Silvanlı hemşerileriyle iftar sofrasında bir araya gelerek AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan'a destek istedi. Ataman yaptığı konuşmada, 'Batman'da yaşayan siz aile dostlarımız, akrabalarımız ve hemşerilerim Adil Sebati Ceylanı desteklerini bekliyorum' dedi.

27.03.2024 00:09  Güncelleme: 00:16
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AK Partili Ataman, hemşerilerini iftar sofrasında ağırladı

BATMAN - AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Batman'da Silvanlılar ile iftarda bir araya geldi.

İftar programına, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Milletvekili Ataman, Batman'da yaşayan Silvanlı hemşerileriyle iftar sofrasında bir araya gelerek AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan'a destek istedi. Ataman yaptığı konuşmada, "Batman'da yaşayan siz aile dostlarımız, akrabalarımız ve hemşerilerim Adil Sebati Ceylanı desteklerini bekliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Partili Ataman, hemşerilerini iftar sofrasında ağırladı - Son Dakika

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