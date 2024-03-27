AK Partili Ataman, hemşerilerini iftar sofrasında ağırladı
BATMAN - AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Batman'da Silvanlılar ile iftarda bir araya geldi.
İftar programına, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Milletvekili Ataman, Batman'da yaşayan Silvanlı hemşerileriyle iftar sofrasında bir araya gelerek AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan'a destek istedi. Ataman yaptığı konuşmada, "Batman'da yaşayan siz aile dostlarımız, akrabalarımız ve hemşerilerim Adil Sebati Ceylanı desteklerini bekliyorum" dedi.
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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Bünyan ilçesinde yapılacak olan 200 konutluk 3. Etap TOKİ projesinin Mayıs 2024'te ihale edileceğini açıkladı. Ersoy, projenin hayata geçirilmesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür etti.
Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın 2 elebaşı, orduya teslim oldu. Ordu komutanlarından Abubakar Abdullahi, Borno eyaletindeki operasyonlar sırasında örgütün 2 elebaşının teslim olduğunu açıkladı. Boko Haram, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ayrıca, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenlemektedir.
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