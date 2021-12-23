AK Partili Aydın'dan "Kubilay" filminin düğün salonunda gösterimine tepki - Son Dakika

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Seferihisar Çağan Irmak Kültür Merkezinin yaklaşık 2 senedir hizmet vermemesi nedeniyle, şehit Asteğmen Kubilay'ın anlatıldığı filmin düğün salonunda gösterilmesini eleştirdi. Bu durumu şehit Asteğmen Kubilay'a ve Çağan Irmak'a saygısızlık olarak nitelendiren Ahmet Aydın, "Sanata ve sanatçıya duyulan saygı gereği aradan geçen 2 yıl içinde salonun tamiratının yapılması gerekirdi" dedi.

Seferihisar'da bulunan Çağan Irmak Kültür Merkezi, daha önce çatısında meydana gelen hasar sebebiyle hizmet veremiyor. Tadilata alınan kültür merkezi, aradan uzun bir süre geçmesine rağmen tamamlanamadı. AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın da bu duruma tepki gösterdi.

Ahmet Aydın, Menemen'de şehit edilen "Asteğmen Kubilay'ı Anma Etkinlikleri" kapsamında, "Kubilay" filminin gösteriminin Seferihisar Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılmasını eleştirerek, "Çağan Irmak Kültür Merkezi gibi bir salonda yapılmasının, salon düzeni açısından izleyiciyi daha fazla etkileyeceğini düşünüyorum; fakat 2008'de yapılan düğün salonunda gösterime giriyor. Bu durum 91 sene önce şehit edilen Asteğmen Kubilay, Bekçi Şevki ve Hasan Bey'in kemiklerini sızlattığı gibi, salona ismi verilen Seferihisar'ın önemli değerlerinden yönetmen Çağan Irmak'a karşı yapılan büyük bir saygısızlıktır. Sanata ve sanatçıya duyulan saygı gereği aradan geçen 2 yıl içinde salonun tamiratının yapılması gerekirdi" dedi.

"Şu anda kendi haline bırakılmış durumda"

Aydın, "Seferihisarlı sanatseverlerimizin hizmetine sunulan Çağan Irmak Kültür Merkezi, şu anda kendi haline bırakılmış ve sadece sergi salonuna dönüşmüş durumdadır; çünkü binanın 2. katında bulunan salonun çatısı çöktüğü için tadilata alındığı söylendi ve yaklaşık 2 yıldan beri en ufak bir çalışma yapılmıyor. Dolayısıyla hiç bir etkinliğe de kapılarını açamıyor. Nüfusu 50 bine yaklaşan bir ilçeyiz ve bu tür organizasyonlar için ihtiyacımızı karşılayacak bir salonumuz dahi yok" ifadelerini kullandı. - İZMİR