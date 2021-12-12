AK Partili Ayrım, vefatının 18. yılında Haydar Aliyev'i andı - Son Dakika

Türkiye- Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, vefatının 18. yılında eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i andı.

Ayrım, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeleriyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bugün, Azerbaycan'ın büyük lideri Haydar Aliyev'in ebediyete intikalinin 18. yılı olduğunu anımsattı.

Haydar Aliyev'in, soğuk savaş sonrasında, Azerbaycan'ın bağımsız bir ülke olarak uluslararası toplumda yer almaya başladığı zorlu yıllarda ülkesine liderlik ettiğini belirten Ayrım, Haydar Aliyev'in 10 yıllık iktidarında önce Azerbaycan'ın birliğini sağladığını, sonra da sosyal, kültürel ve ekonomik boyutta ulusal ve uluslararası alanda inanılmaz başarılara imza attığını belirtti.

Bu başarılardan birinin de çağdaş Azerbaycan ordusu olduğunu ifade eden Ayrım, Aliyev'in, görevi süresince Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin modernleşmesine ve Batı normlarında oluşuma erişmesi için olağanüstü gayret sarf ettiğini söyledi.

Aliyev'in bu gayretinin, ebediyete intikalinden 18 yıl sonra Şuşa'da, Zengilan'da, Kelbecer'de, Ağdam'da, Gubadlı'da, Cebrail'de, Fuzuli'de, Laçin'de, Azerbaycan bayrağının dalgalanmasını temin ettiğini dile getiren Ayrım, şöyle devam etti:

"Ondan emaneti devralan İlham Aliyev ve arkadaşları; sabırla masada elde etmek istedikleri haklarını tanımamakta ısrar eden Ermenistan'ı, dün temelleri Haydar Aliyev tarafından atılan Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin eliyle dize getirmiştir. Yıllar önce ortaya koyduğu yüksek inancındaki kararlılık ve dikkatini bugün hayata geçiren Azerbaycan devleti de onun eserlerine olan sadakatini, yarattığı Karabağ zaferiyle bir defa daha gösterdi.

Haydar Aliyev, ebediyete intikal ettiği günden bugüne artan bir sevgiyle anılmaktadır. Eserleri ve ülkesi için yaptıklarıyla gönüllerde taht kuran, geniş vizyon ve ufkuyla Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde en köklü adımlar atarak bugünlere getiren Haydar Aliyev'in manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum."