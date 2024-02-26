AK Partili başkanı öfkelendiren anons: Sesimizi kesemezsin

Politika

Ünlü oyuncu sahneye mini etekle çıkarak çılgınlar gibi dans etti

AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve parti yönetimi, 23 Şubat'ta AKP Belediye Başkan Adayı Mustafa Kaya'ya destek vermek ve Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışını yapmak üzere Gönen'e gitti.

KÜRSÜYE GELİNCE ANONS GEÇMEYE BAŞLADILAR

İl Başkanı Furkan Cem Er, konuşmasını yapmak için kürsüye çağrıldığı sırada Gönen Belediyesi hoparlörlerinden anons yapılmaya başlandı. Kürsünün hemen dibindeki beton direkte asılı belediye hoparlörlerinden yapılan anonslar nedeniyle konuşmasına ara vermek zorunda kaldı.

"BİZİM SESİMİZİ KESEMEZSİN"

İl Başkanı Er, başını hoparlörlere doğru çevirerek Gönen Belediye Başkanı CHP'li Osman Kesmen'e yönelik, "Osman Kesmen ne kadar, bütün mahalleleri de sesle doldursan; bizim sesimizi kesemezsin, başaramazsın" diyerek bağırdı.