AK Partili başkanı öfkelendiren anons: Sesimizi kesemezsin - Son Dakika
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Politika

AK Partili başkanı öfkelendiren anons: Sesimizi kesemezsin

Isparta'nın Gönen ilçesinde AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, kürsüde konuşma yaptığı sırada belediye hoparlöründen anons yapılmaya başlandı. Anons sesi kendisini bastırınca konuşmasına ara veren Er, başını hoparlörlere doğru çevirerek "Sesimizi kesemezsin, başaramazsın" diyerek bağırdı.

26.02.2024 14:59
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AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve parti yönetimi, 23 Şubat'ta AKP Belediye Başkan Adayı Mustafa Kaya'ya destek vermek ve Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışını yapmak üzere Gönen'e gitti.

KÜRSÜYE GELİNCE ANONS GEÇMEYE BAŞLADILAR

İl Başkanı Furkan Cem Er, konuşmasını yapmak için kürsüye çağrıldığı sırada Gönen Belediyesi hoparlörlerinden anons yapılmaya başlandı. Kürsünün hemen dibindeki beton direkte asılı belediye hoparlörlerinden yapılan anonslar nedeniyle konuşmasına ara vermek zorunda kaldı.

"BİZİM SESİMİZİ KESEMEZSİN"

İl Başkanı Er, başını hoparlörlere doğru çevirerek Gönen Belediye Başkanı CHP'li Osman Kesmen'e yönelik, "Osman Kesmen ne kadar, bütün mahalleleri de sesle doldursan; bizim sesimizi kesemezsin, başaramazsın" diyerek bağırdı.

AK Partili başkanı öfkelendiren anons: Sesimizi kesemezsin

Gönen, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili başkanı öfkelendiren anons: Sesimizi kesemezsin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Basar: anonslar bile karşı :) 38 11 Yanıtla
  • Azat Deniz: Isleri güçleri algı 37 7 Yanıtla
  • Ali Durmaz: hemen dış güçler devreye girmiş yahu 26 5 Yanıtla
  • Emrah Aytekin: Eksik kalmış biraz:”Bayrağımızı indiremezsiniz,ezanımızı susturamazsınız…” Bla bla bla :))) 23 6 Yanıtla
  • Atilla Kamış: Keşke ezanları susturamazsınız,vatanı bölemezsiniz, bayrağı indiremezsinizle tamamlasaydın cümleyi 14 4 Yanıtla
  • V. A.: Tanımıyorum o beldeyi ilçeyi ama gördüğüm kadarıyla Türkiye genelindeki gibi artık insanlar soğumuş, kümse gitmemiş, 3. Sıra bıle oluşmamış. Bu ilçe başkanının ümidinden istiyorum ?? 9 2 Yanıtla

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SON DAKİKA: AK Partili başkanı öfkelendiren anons: Sesimizi kesemezsin - Son Dakika
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