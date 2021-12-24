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AK Partili Başkanlardan önemli temaslar - Son Dakika

AK Partili Başkanlardan önemli temaslar

24.12.2021 09:21
AK Partili Başkanlardan önemli temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantıları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantıları devam ediyor.

AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılan Yalovalı Belediye Başkanları, çeşitli temaslarda bulunuyor.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Termal Belediye Başkanı Sinan Acar ve Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Ankara'daki toplantı sırasında çeşitli temaslarda bulunarak kentte yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişlerinde bulundu.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Termal Belediye Başkanı Sinan Acar ve Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar ilk olarak, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile görüşme imkanı buldular. Başkanlar daha sonra AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın olmak üzere birçok parti yöneticisi ve belediye başkanlarıyla bir araya geldiler.

Belediye Başkanı toplantının ikinci gününde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan'ı dinlediler. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarına hitap etti.

Sosyal belediyecilik vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısında yaptığı konuşmada, sosyal belediyecilik anlayışına dikkati çekerek, "19 yılda medeniyetimizin en önemli taşıyıcısı olarak gördüğümüz şehirlerimizi çok büyük yatırımlarla dönüştürdük, destekledik, güçlendirdik" dedi.

"Hizmetkar olmaya geldik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman, "Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. " dediklerini aktararak "Onun için sizlerden ricam, teşkilatlarımızın ahenk içinde çalışması konusunda vereceğiniz katkılar için her birinize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Hiçbirinizin size olan güvenimi, itimadımı, umudumu boşa çıkarmayacağınıza yürekten inanıyorum. " dedi.

2019 seçimlerinde yayınladıkları manifestonun, asla akıldan çıkarılmaması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, manifestoyu başlıklarıyla hatırlattı.

Buna göre, şehir planlarının uzun vadeli ve hakkaniyete uygun şekilde hazırlanacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, altyapı ve ulaşım sorunlarının tüm şehirlerde tamamen çözüleceğini, kentsel dönüşüm çalışmalarının, bölgelerin özelliklerine ve vatandaşların ihtiyaçlarına göre yürütüleceğini dile getirdi. - YALOVA

AK Partili Başkanlardan önemli temaslar
AK Partili Başkanlardan önemli temaslar
AK Partili Başkanlardan önemli temaslar
AK Partili Başkanlardan önemli temaslar
AK Partili Başkanlardan önemli temaslar
AK Partili Başkanlardan önemli temaslar
AK Partili Başkanlardan önemli temaslar

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Başkanlardan önemli temaslar - Son Dakika


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