Tavşanlı'da ulaşım masaya yatırıldı - Son Dakika
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Tavşanlı'da ulaşım masaya yatırıldı

Tavşanlı\'da ulaşım masaya yatırıldı
11.07.2026 19:54  Güncelleme: 19:57
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AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı'daki ulaşım projelerini yerinde inceledi; kavşak düzenlemesi ve sinyalizasyon çalışmaları ele alındı.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve yerel yönetim temsilcileriyle bir araya gelerek, Tavşanlı'daki önemli ulaşım projelerini yerinde inceledi.

Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı ilçesinin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafiği daha güvenli hale getirmek amacıyla Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve ilçedeki yerel yönetim temsilcileriyle geniş kapsamlı bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Karayolları Bölge Müdürü Yusuf Güneş, Şube Müdürü Ahmet Alptekin ve Proje Etüt Baş Mühendisi Mahir Demir'in de hazır bulunduğu saha ve istişare programına; Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Tepecik Belediye Başkanı Veysel Tekin, Belediye Başkan Yardımcıları İrfan Güleç ve Mehmet Ali Akar, Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü İsmet Çelik, TAGTAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Yüce, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe ile Genel Sekreter İbrahim Akpınar katıldı.

İlçede yürütülen ve planlanan karayolu yatırımlarının detaylı bir şekilde ele alındığı toplantıda, özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı ve güvenliğin artırılması hedeflenen noktalar üzerinde duruldu. Program kapsamında Ömerbey Mahallesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi, KYK yurduna ulaşım hatları ve Emet yolu üzerinde bulunan Derecik ile Tepecik kavşaklarındaki sinyalizasyon çalışmaları başta olmak üzere birçok proje masaya yatırıldı.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Milletvekili Demir, Tavşanlı'nın ulaşım ağını çok daha güvenli, konforlu ve modern bir seviyeye ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Tavşanlı ilçemizde karayolu yatırımlarını kapsamlı bir şekilde ele aldık. İlçemizin ulaşım altyapısını daha güvenli ve modern hale getirmek adına tüm kurumlarımızla tam bir iş birliği içerisinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tavşanlı'da ulaşım masaya yatırıldı - Son Dakika

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