AK Parti'de 25 ve 26'ıncı dönemde İzmir Milletvekili olarak görev yapan Hüseyin Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Kocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında gözaltına alınması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmişti. Kocabıyık, "Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok" ifadesini kullanmıştı.
Son Dakika › Politika › AK Partili Hüseyin Kocabıyık'a kesin ihraç talebi - Son Dakika
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