AK Partili Hüseyin Kocabıyık'a kesin ihraç talebi - Son Dakika
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Politika

AK Partili Hüseyin Kocabıyık'a kesin ihraç talebi

AK Partili Hüseyin Kocabıyık\'a kesin ihraç talebi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

22.03.2025 00:43
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AK Parti'de 25 ve 26'ıncı dönemde İzmir Milletvekili olarak görev yapan Hüseyin Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ELEŞTİRMİŞTİ

Kocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında gözaltına alınması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmişti. Kocabıyık, "Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Partili Hüseyin Kocabıyık'a kesin ihraç talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Bilgehan Göktürk:
    Boşuna dememişler,"Doğru söyleyeni,dokuz köyden kovarlar"diye...Aynen böyle olmuş...Ben bu adamı tebrik ediyorum...Gemi batmadan gemiyi ilk terkedenleden olduğu için... 440 278 Yanıtla
    Selim GARGI:
    chpkk ya yalakalık yapıyor demekki ordan milletvekili adayi olacak yalaka 227 233
    Ahmet eren Kacmaz:
    Ak parti eskisi bunlar. Bunlardan bir sürü var ben ben REİS onun içün bunları ak parti de görevlendirmedi 177 142
    Ghost Riley:
    chpkk ocalani serbest birakmaya calisiyor degil mi? allah size akil fikir SEREF versin 59 12
    Mehmet Erginer:
    Hep bizden oluncak demi, hep yandaş oluncak demi, hep he he denecek, hep emret denecek demi ..... Oldu be..... Siz kapıkulu arıyorsunuz sadece ...... 22 5
  • Metin Celik:
    Atın bu kendini bilmezi 233 296 Yanıtla
  • D Celik:
    Kimse Cumhurbaşkanı eleştiremez mi ? yanlış yaptın diyez mi Artık korkuyoruz birşey söylemeye birine 330 154 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Altınıza sıçtınız. Koltuğunuzdan kalkamıyorsunuz. Kalkarsanız etrafa piskokunuz salınacak. 289 105 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    sonrada ekepede demokrasi var derler yersen 243 126 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Kralınız çıplak. 247 102 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Partili Hüseyin Kocabıyık'a kesin ihraç talebi - Son Dakika
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