AK Partili Hüseyin Kocabıyık\'a kesin ihraç talebi

Boşuna dememişler,"Doğru söyleyeni,dokuz köyden kovarlar"diye...Aynen böyle olmuş...Ben bu adamı tebrik ediyorum...Gemi batmadan gemiyi ilk terkedenleden olduğu için...

Mehmet Erginer:

Hep bizden oluncak demi, hep yandaş oluncak demi, hep he he denecek, hep emret denecek demi ..... Oldu be..... Siz kapıkulu arıyorsunuz sadece ......