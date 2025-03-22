AK Partili Hüseyin Kocabıyık\'a kesin ihraç talebi

Bilgehan Göktürk:

Boşuna dememişler,"Doğru söyleyeni,dokuz köyden kovarlar"diye...Aynen böyle olmuş...Ben bu adamı tebrik ediyorum...Gemi batmadan gemiyi ilk terkedenleden olduğu için...

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Selim GARGI: chpkk ya yalakalık yapıyor demekki ordan milletvekili adayi olacak yalaka 227 233

Ahmet eren Kacmaz: Ak parti eskisi bunlar. Bunlardan bir sürü var ben ben REİS onun içün bunları ak parti de görevlendirmedi 177 142

Ghost Riley: chpkk ocalani serbest birakmaya calisiyor degil mi? allah size akil fikir SEREF versin 59 12